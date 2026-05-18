On je istakao da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu.



"Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže, i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, koliko sutra ili prekosutra, da imamo sastanak novih timova", rekao je Vučić novinarima.



Kaže da je sa ministrom finansija Sinišom Mali već razgovarao o tome jer su, kako je rekao, pred nama teška i izazovna vremena, a posebno u smislu obezbeđivanja rezervi.



"Jer ako ne obezbedimo sad rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, a kamoli na zimu", kazao je Vučić.



Vučić je rekao da je u Bakuu imao važne bilateralne sastanke i da se govorilo osim o potrebi obezbeđivanja boljih uslova za stanovanje ljudima širom sveta i o mnogim drugim temama, a pre svega o sukobima u svetu i enegetskoj krizi.



"Kada je reč o stanovanju, tu smo mi u nešto lakšoj poziciji jer kod nas je mnogo veći broj ljudi imao u vlasništvu svoje objekte, i zato sam i posebno govorio o legalizaciji sa kojom mislim da smo napravili nenadani uspeh. Nikada do kraja, nikada sasvim, ali mnogo više i mnogo bolje nego ikada ranije. Ono što je važno to je da se u kuloarima i svuda, rekao bih, vezano za sam forum gde smo razgovarali sa predstavnicima mnogih zemalja, govorilo o krizi u svetu, o novim sukobima, o napadima na Moskvu, o napadima na mogućim novim napadima na Iran, i naravno o ceni nafte i gasa", rekao je Vučić.



Napomenuo je da je današnji dan krenuo sa cenom nafte Brent od skoro 112 dolara, dok je cena gasa iznosila 600 dolara za 1.000 kubnih metara na TTF berzi.



"A bilo je 560 dolara, dakle, sve skače i za sve se polako ali sigurno troše rezerve nafte u Evropi i svetu, troše se rezerve gasa", rekao je Vučić.



Kazao je da su logične odluke Emirata da grade novi naftovod Fudžaira iza Ormuskog moreuza, pa će moći da imaju slobodan pristup njihovi tankeri kada naftu dotle uspeju da dopreme.



"I brzo će da grade, ali to je rešenje možda za jednu zemlju ili za nekoliko zemalja. U svakom slučaju, samo trajan mir može da donese dobrobit svetu ovako. Plašim se da je kancelar Merc apsolutno u pravu, i danas je to bio mislim ministar finansija i zamenik predsednika nemačke vlade, koji je govorio o tome da će evropske ekonomije biti strahovito, strahovito pogođene ovom krizom", rekao je Vučić.



Kako je rekao, u tim okvirima je danas imao i izvanredan razgovor sa predsednikom Uzbekistana Šafkatom Mirzijojevim.



"Očekujem ga uskoro u Beogradu, u Srbiji. Razgovarali smo o mnogim stvarima koje zajednički treba da preduzmemo. Imaćemo uskoro sastanak našeg tima, zatim i mešovitog komiteta, kako se to naziva ili međuvladine komisije, u junu, da dogovorimo i izgradnju različitih infrastrukturnih projekata, kako i na koji način da ubrzamo razmenu onih softverskih rešenja do kojih smo preko veštačke inteligencije došli, i jedni i drugi, a koji mogu da budu od pomoći bilo kojoj od strana. Da takođe razgovaramo kako i na koji način možemo nečiju radnu snagu da dobijemo, posebno za velike projekte koje obavljamo, kao što je danas Ekspo ili sutra izgradnja pruga i velikih putnih sekcija ili deonica", naveo je Vučić.



Dodao je da očekuje da se predsednik Uzbekistana zaista oseća kao kod svoje kuće kada dođe u Srbiju.



"Jer ono što je on nama priredio u Taškentu, ja sam možda jedanput ili dva puta, ako i toliko puta u životu, osetio i video", rekao je Vučić.



Preneo je novinarima da je razgovarao i sa slovačkim zamenikom premijera o svim regionalnim temama, naftovodima, gasovodima i o evropskoj podršci na evropskom putu našoj zemlji.



"I verujem da smo to sve na najbolji mogući način uradili, i mi i oni, posebno što se tiče naših bilateralnih odnosa, i očekujem u skorijem vremenskom periodu posetu predsednika Vlade Slovačke, našeg prijatelja Roberta Fica Beogradu i Srbiji", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.



On je dodao da je naša delegacija u Bakuu imala razgovore i sa dve najznačajnije azerbejdžanske kompanije koje planiraju da između 20. i 30. juna, kao i sve ostale kompanije iz te zemlje, dođu u Beograd razgovaraju i vide prilike za ulaganje i investiranje.



"I da onda sednemo zajedno i pokušamo da napravimo plan i uradimo ono što se retko radi na Balkanu, a to je pravi follow-up, da ne odete negde i da tu smisao bude slikanje ili davanje izjava, već da uradimo stvarne stvari za dobrobit naših naroda. I još jednom zahvaljujem Alijevu na izvanrednom gostoprimstvu. Mislim da smo dalje unapredili, produbili i otvorili neka nova polja saradnje sa našim domaćinima ovde u Bakuu, u Azerbejdžanu", kazao je Vučić.



