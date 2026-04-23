EUR EUR 117,05 117,40din 117,76
USD USD 99,70 100,00din 100,30
CAD CAD 72,99 73,21din 73,43
AUD AUD 71,35 71,57din 71,78
GBP GBP 134,64 135,04din 135,45
CHF CHF 127,69 128,07din 128,46
KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Tvoja banka u tvojim rukama: ALTA banka lansirala novu mobilnu aplikaciju

ALTA banka je lansirala novu generaciju mobilne aplikacije namenjene fizičkim i pravnim licima. Reč je o modernizovanom digitalnom rešenju koje donosi unapređeni dizajn, intuitivniju navigaciju i napredne funkcionalnosti, kako bi se klijentima obezbedio još brži, sigurniji i efikasniji pristup svakodnevnim bankarskim uslugama.

Autor:  Nina Stojanović
23.04.2026.14:43
Tvoja banka u tvojim rukama: ALTA banka lansirala novu mobilnu aplikaciju
Foto: Alta banka
Nova aplikacija omogućava detaljan pregled stanja i prometa na svim dinarskim i deviznim računima, uvid u debitne i kreditne kartice, realizaciju domaćih platnih naloga, interne prenose, devizna plaćanja i instant plaćanja uz IPS QR kod. Klijentima su dostupne i najnovije kursne liste, informacije o filijalama i lokacijama bankomata, kao i brza navigacija kroz servise koji se najčešće koriste.

Digitalno bankarstvo ALTA banke ostaje besplatno – preuzimanje, aktivacija i korišćenje aplikacije ne uključuju dodatne mesečne troškove. Istovremeno, klijenti ostvaruju i finansijsku uštedu. 

Realizacija platnih naloga pomoću mobilne aplikacije donosi i do 60% niže provizije u poređenju sa istim transakcijama obavljenim u ekspozituri.

Nova aplikacija dostupna je za preuzimanje u App Store u i Google Play prodavnici i već se aktivno koristi u svakodnevnom poslovanju klijenata.

ALTA banka nastavlja da unapređuje digitalne servise u skladu sa potrebama korisnika, oslanjajući se na inovaciju i tehnologiju, uz poruku da je cilj svake promene – jednostavnije bankarstvo za sve.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 66.883,00 €
ETH ETH 2.019,35 €
LTC LTC 47,54 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 391,87 €
LINK LINK 7,89 €
BNB BNB 544,76 €
XMR XMR 313,48 €
Powered by CoinGecko API