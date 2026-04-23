Tvoja banka u tvojim rukama: ALTA banka lansirala novu mobilnu aplikaciju

Nova aplikacija omogućava detaljan pregled stanja i prometa na svim dinarskim i deviznim računima, uvid u debitne i kreditne kartice, realizaciju domaćih platnih naloga, interne prenose, devizna plaćanja i instant plaćanja uz IPS QR kod. Klijentima su dostupne i najnovije kursne liste, informacije o filijalama i lokacijama bankomata, kao i brza navigacija kroz servise koji se najčešće koriste.

Digitalno bankarstvo ALTA banke ostaje besplatno – preuzimanje, aktivacija i korišćenje aplikacije ne uključuju dodatne mesečne troškove. Istovremeno, klijenti ostvaruju i finansijsku uštedu.

Realizacija platnih naloga pomoću mobilne aplikacije donosi i do 60% niže provizije u poređenju sa istim transakcijama obavljenim u ekspozituri.

Nova aplikacija dostupna je za preuzimanje u App Store u i Google Play prodavnici i već se aktivno koristi u svakodnevnom poslovanju klijenata.

ALTA banka nastavlja da unapređuje digitalne servise u skladu sa potrebama korisnika, oslanjajući se na inovaciju i tehnologiju, uz poruku da je cilj svake promene – jednostavnije bankarstvo za sve.

