Sve više pažnje privlači istok Srbije, jer se u opštini Kladovo krije vodopad Blederija, na padinama Miroča.

Ova prirodna oaza, smeštena u zaštićenom području Parka prirode "Blederija" u Srbiji, predstavlja savršen spoj netaknute prirode, svežeg vazduha i autentičnog ambijenta, piše B92.

Voda koja se sliva niz stene formira malo jezero neobične, zelenkasto-plave boje, dok okolna šuma pojačava osećanje mira i izdvojenosti od svakodnevice.

Vodopad je visok oko sedam metara i obrušava se u prirodno jezero dubine do tri metra, prepoznatljivo po zelenkasto-tirkiznoj boji. Nalazi se u okviru zaštićenog područja koje obuhvata oko 400 hektara, sa izraženim sedrenim formacijama i brojnim izvorima, među kojima su i suptermalni, sa temperaturom vode od oko 17 stepeni.

Ovaj prirodni kompleks obogaćuju i manji slapovi i kaskade duž toka reke Blederije, što ga čini jedinstvenim hidrološkim fenomenom u ovom delu Srbije.

Vodopad Blederija privlači sve više turista

"Vodopad Blederija poslednjih godina postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija, kako među domaćim, tako i među stranim posetiocima. Zahvaljujući svojoj netaknutoj prirodi i autentičnom ambijentu, sve češće se nalazi na listama preporučenih mesta za izlet i aktivni odmor", kaže Aleksandra Vasiljević, direktorka Turističke organizacije opštine Kladovo.

"Za predstojeće prvomajske praznike očekujemo povećan broj posetilaca, posebno zbog lepog vremena i interesovanja za boravak u prirodi. Blederija je idealna za jednodnevne izlete, što je čini posebno atraktivnom u tom periodu", kaže Aleksandra Vasiljević.

Ona dodaje da Turistička organizacija opštine Kladovo kontinuirano predstavlja vodopade Blederija kroz različite kanale – digitalne kampanje, društvene mreže i saradnju s turističkim portalima. Ubuduće je planirano i unapređenje turističke ponude kroz organizaciju manjih događaja, kao i kroz bolje informisanje posetilaca putem signalizacije i promotivnog materijala.

"Cilj nam je da Blederiju predstavimo kao nezaobilaznu destinaciju istočne Srbije. Posebna pažnja posvećena je očuvanju prirodnog okruženja Blederije. Razvoj turizma se planira u skladu sa principima održivog razvoja, što znači da se vodi računa o zaštiti ekosistema, vode i biljnog i životinjskog sveta."

"Radimo na edukaciji posetilaca o važnosti očuvanja prirode, postavljanju infrastrukture koja ne narušava ambijent, kao i na saradnji sa nadležnim institucijama kako bi se ovaj prirodni biser sačuvao za buduće generacije, a istovremeno bio dostupan turistima", poručuje direktorka Tutističke organizacije opštine Kladovo.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.