Mnogi će maksimalno iskoristiti slobodne dane, bilo za porodične aktivnosti, putovanja ili predah između poslovnih obaveza i pripreme za letnju sezonu.
Zvanični neradni dani povodom Vaskršnjih praznika za vernike pravoslavne vere traju od 10. do 13. aprila, što znači četiri vezana dana odmora, a odmah zatim neradni su i1. i 2. maj za Praznik rada.
Za turistički sektor ovo je tradicionalno jedan od jačih perioda u prolećnoj sezoni, dok zaposleni dobijaju priliku za predah između prvog kvartala i početka letnje sezone. Poslodavci i zaposleni već sada prave računicu kako najbolje iskoristiti raspored praznika, jer raspored kalendara ove godine omogućava nekoliko atraktivnih opcija za produženi vikend.
Ostali neradni dani i praznici u 2026.
Prvi dan Jom Kipura, za pripadnike jevrejske zajednice, 20. septembar neradan.
Dan pobede, 9. maj, obeležava se radno, a takođe i Vidovdan 28. juna (nedelja). Zatim, 21. oktobar - Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno.
U sredu,11. novembra je neradan dan jer se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu.
Prvi dan Božića, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, 25. decembar je neradan.
"Blic Biznis" je napravio računicu kako da spojite mini odmor, ali naravno, sve u dogovoru sa vašim poslodavcem, i kolegama.
Opcija 1: Produženi odmor od četiri dana (bez uzimanja slobodnog)
- Petak 10. april - neradan;
- Subota 11. april - neradan;
- Nedelja 12. april - neradan i,
- Ponedeljak 13. april - neradan.
Opcija 2: pet dana odmora (uz jedan slobodan dan)
- Petak - ponedeljak (10-13. april) - praznici i,
- Utorak 14. april - uzmete slobodan dan, odnosno dan odmora.
Opcija 3: devet dana odmora (uz četiri dana slobodno)
- 10-13. april - praznici;
- Utorak-petak (14-17. april) - uzmete slobodno ili dan odmora i,
- Subota 18. + nedelja 19. april - vikend, pravo malo "letovanje".
