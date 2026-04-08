Mnogi će maksimalno iskoristiti slobodne dane, bilo za porodične aktivnosti, putovanja ili predah između poslovnih obaveza i pripreme za letnju sezonu.

Zvanični neradni dani povodom Vaskršnjih praznika za vernike pravoslavne vere traju od 10. do 13. aprila, što znači četiri vezana dana odmora, a odmah zatim neradni su i1. i 2. maj za Praznik rada.

Za turistički sektor ovo je tradicionalno jedan od jačih perioda u prolećnoj sezoni, dok zaposleni dobijaju priliku za predah između prvog kvartala i početka letnje sezone. Poslodavci i zaposleni već sada prave računicu kako najbolje iskoristiti raspored praznika, jer raspored kalendara ove godine omogućava nekoliko atraktivnih opcija za produženi vikend.

Ostali neradni dani i praznici u 2026.

Prvi dan Jom Kipura, za pripadnike jevrejske zajednice, 20. septembar neradan.

Dan pobede, 9. maj, obeležava se radno, a takođe i Vidovdan 28. juna (nedelja). Zatim, 21. oktobar - Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno.

U sredu,11. novembra je neradan dan jer se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Prvi dan Božića, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, 25. decembar je neradan.

"Blic Biznis" je napravio računicu kako da spojite mini odmor, ali naravno, sve u dogovoru sa vašim poslodavcem, i kolegama.

Opcija 1: Produženi odmor od četiri dana (bez uzimanja slobodnog)

- Petak 10. april - neradan;

- Subota 11. april - neradan;

- Nedelja 12. april - neradan i,

- Ponedeljak 13. april - neradan.

Opcija 2: pet dana odmora (uz jedan slobodan dan)

- Petak - ponedeljak (10-13. april) - praznici i,

- Utorak 14. april - uzmete slobodan dan, odnosno dan odmora.

Opcija 3: devet dana odmora (uz četiri dana slobodno)

- 10-13. april - praznici;

- Utorak-petak (14-17. april) - uzmete slobodno ili dan odmora i,

- Subota 18. + nedelja 19. april - vikend, pravo malo "letovanje".

