Zamak Himedži je jedan od najpoznatijih i najbolje očuvanih japanskih zamkova, smešten na brdu u istoimenom gradu u prefekturi Hjogo.

Često se naziva Zamak Bele čaplje zbog svojih belih zidova i oblika koji podseća na pticu u letu.

Smatra se jednim od najboljih primera tradicionalne japanske arhitekture i sastoji se od 83 zgrade povezane u harmoničnu celinu.

Istorija zamka datira iz 14. veka, kada je na tom mestu izgrađena prva tvrđava. Tokom vekova, zamak je nekoliko puta nadograđivan, a sadašnji izgled je dobio početkom 17. veka, nakon bitke kod Sekigahare, kada je temeljno proširen i transformisan u veliki kompleks.

Zanimljivo je da je, uprkos ratovima, bombardovanju u Drugom svetskom ratu i velikom zemljotresu 1995. godine, zamak ostao gotovo potpuno netaknut.

Centralni deo kompleksa je glavna kula (tenšu), koja je služila kao skladište u mirno doba i odbrambena tačka u ratu, dok su se rezidencije i administrativne zgrade nalazile u nižim zgradama oko nje.

Čitav zamak je projektovan sa akcentom na odbranu: lavirint staza vodi napadače u krugu, uski prolazi usporavaju kretanje, a otvori u zidovima omogućavaju odbranu bez izlaganja.

Postojali su i posebni otvori kroz koje se moglo bacati kamenje ili sipati vruće tečnosti po neprijateljima.

Zamak Himedži je danas najveći i najposećeniji zamak u Japanu i uvršten je na UNESKO-vu listu svetske baštine 1993. godine.

Pet njegovih zgrada proglašeno je nacionalnim blagom, a ceo kompleks je posebno istorijsko mesto.

Zajedno sa zamkovima Macumoto i Kumamoto, spada među tri najvažnija japanska zamka.

Pored svoje istorijske i arhitektonske vrednosti, Himedži je poznat i po brojnim legendama.

Jedna od najpoznatijih je priča o Okiko, sluškinji koja je pogrešno optužena i ubijena, a čiji se duh, kako se kaže, i danas proganja bunar unutar zamka.

Takve priče dodatno doprinose posebnoj atmosferi ovog mesta, koje godišnje poseti oko 1,53 miliona ljudi, odnosno u proseku oko 4.200 dnevno, pri čemu strani turisti čine više od trećine posetilaca, piše Pun kufer.

Tokom špica, kao što je sezona cvetanja trešnje, broj posetilaca može dostići čak 15.000 dnevno.

