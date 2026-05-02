Napitak je zajednički projekat proizvođača sakea Dasai i tehnološke kompanije Micubiši hevi industris (Mitsubishi Heavy Industries). Sastojci i sistem za vrenje razvijen za svemir transportovani su na Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS) iz svemirskog centra Tanegašima u prefekturi Kagošima, na raketi Ha-3 (H3) u oktobru 2025. godine.



Fermentisano u svemiru radi svetskog rekorda



Proces fermentacije počeo je na Međunarodnoj svemirskoj stanici u novembru, pod uslovima koji simuliraju lunarnu gravitaciju, što je otprilike jedna šestina Zemljine. Proces proizvodnje trajao je približno dve nedelje.



Dana 27. februara, 260 grama smeše sletelo je u Tihi okean pored zapadne obale Sjedinjenih Država. Smeša je bila ohlađena na minus 50 stepeni Celzijusa. Konačno je 6. marta dopremljena redovnim letom iz Los Anđelesa u Japan. U sedištu kompanije Dasai u Ivakuniju, smeša je destilovana u 116 mililitara sakea.



Rekordni sake nadmašio najskuplje vino i viski



Stotinu mililitara ovog pića je flaširano i prodato na aukciji za 110 miliona jena, što je 587.000 evra (oko 68.679.000 dinara). To odgovara ceni od 5,87 miliona evra (oko 686.790.000 dinara) po litru. Ovim je oboren svetski rekord za najskuplje piće. Prethodni rekorder bio je "Romane-Konti" (Romanée-Conti) iz 1945. godine sa cenom od oko 694.000 evra (oko 81.198.000 dinara) po litru. Najbliži ovom rekordu bio je irski viski "Di emerald ajl" (The Emerald Isle), koji je prodat za 3,67 miliona evra (oko 429.390.000 dinara) po litru.



Nejasno je da li će novi vlasnik, koji je ostao anoniman, zaista popiti ovaj alkohol iz svemira. Ono što je sigurno jeste da će prihod biti doniran budućim japanskim svemirskim projektima. Preostalih 16 mililitara iskorišćeno je za degustaciju. Svemirski sake ima "izraženu kiselost" i "dobro izbalansiran i snažan ukus sakea", objasnio je portparol kompanije Dasai, piše Bild.



Kompanija planira da izgradi fabriku za proizvodnju pića na Mesecu do 2050. godine kako bi "poboljšala kvalitet života budućih stanovnika Meseca".



