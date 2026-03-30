Jedan od glavnih razloga zašto su banje idealne za odmor jeste činjenica da se smeštaj neretko može naći za minimalnu svotu novca, a uz to nude terapije prilagođene lečenju širokog spektra zdravstvenih smetnji. U najužem izboru top 3 najjeftinijih banja u našoj zemlji su Lukovska, Sijarinska i Pribojska Banja.



Lukovska Banja



Lukovska Banja nalazi se na jugu Srbije, na istočnim padinama Kopaonika, udaljena oko 300 kilometara od Beograda. Ova banja beleži sve veći broj posetilaca, s obzirom na to da prenoćište u privatnom smeštaju može da se nađe po niskim cenama, pri čemu objekti poseduju grejanje, internet, kablovsku TV i parking. Smeštaj na samo 50 metara od strogog centra se može naći za 944 dinara, s tim što je cena 1.000 dinara dnevno ukoliko je broj noćenja manji od pet. Za 1.500 dinara po osobi nudi se smeštaj nedaleko od autobuske stanice i hotela "Kopaonik". U Lukovskoj Banji, koja se odlikuje velikim brojem lekovitih izvora, uspešno se leče:



- Svi oblici reume i reumatskih oboljenja.



- Problemi sa krvnim sudovima i pritiskom.



- Bolesti mokraćnih kanala, bešike i problemi sa bubrezima.



Sijarinska Banja



Sijarinska Banja predstavlja jednu od najjeftinijih opcija, a jedinstvena je u Evropi po termalnim izvorima tople vode. Cene su neverovatno povoljne, tokom listanja oglasa pronašli smo apartmane za 14 evra po osobi, na lokaciji udaljenoj samo 150 metara od olimpijskog bazena, hotela i gejzira, piše Blic.

Ova banja je odlična za lečenje:



- Problema sa kičmom, leđima i više vrsta reumatizma.



- Bolesti pluća i disajnih organa, kao i konjuktivitisa.



- Šećerne bolesti, anemije, bolesti bubrega i mokraćnih puteva.



- Ginekoloških problema, kožnih oboljenja i bolesti digestivnog trakta.



Pribojska Banja



Iako još uvek nije iskoristila svoj puni potencijal, Pribojska Banja je na dobrom putu da postane izuzetno posećena destinacija. Smeštena je na jugozapadu Srbije, u okolini planina na skoro 550 metara nadmorske visine, i važi za jednu od najlepših. Cene smeštaja kreću se od 1.000 dinara po noćenju u dvokrevetnoj sobi sa velikom terasom. Za 15 evra se nudi "delux" dvokrevetna soba gde je turistima na raspolaganju i zatvoreni bazen, dok se čitav apartman od 45 kvadrata, sposoban da ugosti tri osobe, može iznajmiti za 30 evra. Ova banja je prvenstveno namenjena lečenju:



- Hroničnog zglobnog i vanzglobnog reumatizma.



- Oboljenja kičmenog stuba i perifernih nerava.



-Poremećaja periferne cirkulacije i posttraumatskih stanja.



-Ginekoloških oboljenja i bolesti organa za varenje



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.