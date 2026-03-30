Prema trenutnim podacima iz Jute, interesovanje za putovanja je generalno slabije i to za trećinu manje u odnosu na isti period prošle godine. Sa druge strane, domaći hotelijeri i ugostitelji trljaju dlanove, jer su kapaciteti u najvećim turističkim centrima uglavnom već popunjeni za predstojeće praznike, piše Politika.



"Logično je da celokupna situacija dovede do pada interesovanja, ali nas zabrinjava kako će se to odraziti generalno na letnju sezonu. Prodaja je išla vrlo lepo posle Sajma turizma, čak i za desetak odsto više nego prošle godine, ali je onda sve stalo. Ljudi su pod pritiskom zbog celokupne situacije, ali i medija koji svakodnevno podižu paniku. Zasad otkaza putovanja koja su ranije uplaćena još nema u velikoj meri i nadam se da neće biti, kao i da će se situacija smiriti", kaže Aleksandar Seničić, direktor Jute.



Putnike zanima i da li će biti doplata za putovanja koja su ranije uplaćena, a naš sagovornik kaže da je to vrlo izvesno i da već postoje najave iz "Er Srbije" da se doplate za gorivo mogu očekivati. Na primer, samo za Egipat računica pokazuje da će doplata zbog sve skupljeg avio-goriva putnike koštati oko 100 evra više.



"Još nemamo zvanične potvrde o doplatama, ali u ugovorima sa avio-kompanijama stoji da svako povećanje preko dva odsto povlači i plaćanje doplate za gorivo i to ide do nekih maksimalnih osam procenata koliko agencije mogu da prihvate. Prema sadašnjoj situaciji i nekim najavama, problema sa gorivom će biti, ali se nadamo da se to neće previše preliti na sektor. Po svemu sudeći, očekuje nas teška sezona", kaže direktor Jute.



Kada je reč o prolećnim putovanjima koje naši građani u ovo doba godine najviše biraju, ove godine se uglavnom odlučuju za sigurnije i bliže zemlje i interesovanje se prelilo ka Evropi i regionu, gde dominiraju kratka putovanja i aranžmani koji nude veću fleksibilnost. Za vaskršnje praznike najveća potražnja beleži se za evropska sitibrejk putovanja poput Rima, Beča, Budimpešte i Praga, zatim i gradove u regionu kao što su Ohrid i Budva, ali i za turističke centre Srbije. U domaćim banjama i na planinama kažu da se ove godine oseća da su putnici birali Srbiju za sigurnu destinaciju i da je to dobro, kao i da se nadaju da će tako ostati i do kraja godine, pa i tokom leta, s obzirom na geopolitičku situaciju u svetu. Cene se u domaćim centrima nisu bitnije menjale i ovih dana je, kažu naši sagovornici, bilo baš veliko interesovanje, kao i da je reč o individualnim putovanjima.



Kako saznajemo u turističkim agencijama, iako ratna dešavanja utiču na ponašanje putnika, masovnih otkazivanja ranije uplaćenih putovanja zasad nema, osim na rizičnim destinacijama, dok se interesovanje preliva ka sigurnijim evropskim i regionalnim putovanjima. Mnogi građani koji su ranije uplatili putovanja za ovaj period godine sada su u dilemi da li da odustanu i pitaju se da li su agencije u obavezi da im vrate novac u tom slučaju.



Prema domaćim propisima, u slučaju izbijanja rata ili neposredne ratne opasnosti na destinaciji, putnici imaju pravo da bez penala otkažu turistički aranžman, jer se takve okolnosti smatraju „višom silom” koja onemogućava realizaciju ugovora. Putnik može jednostrano da raskine ugovor ukoliko na destinaciji ili u njenoj neposrednoj blizini nastupe neizbežne i vanredne okolnosti – poput ratnih dejstava ili ozbiljnih bezbednosnih pretnji – koje značajno utiču na izvršenje aranžmana.



U tom slučaju, turistička agencija je dužna da vrati celokupan uplaćeni iznos, najčešće u roku od 14 dana od raskida ugovora. Alternativno, agencija može da ponudi zamensko putovanje na drugu, bezbednu destinaciju, ali putnik nije u obavezi da takvu ponudu prihvati. Važan kriterijum predstavljaju i zvanične preporuke Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Ukoliko se izda upozorenje da se ne putuje u određenu zemlju, to predstavlja dodatni osnov za raskid ugovora bez troškova. Treba imati u vidu i da putno zdravstveno osiguranje, po pravilu, ne pokriva troškove nastale usled ratnih dejstava, zbog čega je otkazivanje aranžmana u ovakvim situacijama najčešće jedina sigurna opcija za putnike.



