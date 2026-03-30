Trenutno se očekuje da će teret biti istovaren u luci Matansas. Podaci o pomorskom saobraćaju kompanije LSEG ranije su pokazali da se brod kreće duž severne obale Kube.

Predsednik SAD Donald Tramp je u nedelju naglo promenio mišljenje o blokiranju isporuka nafte Kubi, rekavši da "nema problem" sa bilo kojom zemljom koja šalje sirovu naftu u tu zemlju.

Kubi je potreban uvoz lož ulja i dizela da bi proizvodila energiju i izbegla dalje poremećaje u snabdevanju, dok je prodaja benzina strogo ograničena.

Tramp je pretio svakome ko donese naftu na Kubu Sjedinjene Američke Države su prekinule izvoz venecuelanske nafte na Kubu nakon što su u januaru svrgnule predsednika Nikolasa Madura.

Tramp je zapretio da će uvesti tarife svakoj zemlji koja šalje sirovu naftu na Kubu, što je navelo Meksiko, najvećeg dobavljača pored Venecuele, da obustavi svoje isporuke.

Kao rezultat toga, Kuba nije dobila tanker nafte već tri meseca, prema rečima predsednika Migela Dijaza-Kanela.

Ovo je pogoršalo energetsku krizu koja je dovela do niza nestanaka struje širom zemlje sa 10 miliona stanovnika. Kubanski zdravstveni zvaničnici kažu da je kriza povećala rizik od smrti za kubanske pacijente obolele od raka, posebno za decu.

