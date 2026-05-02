Danas su banje sve atraktivnije za širu populaciju, uključujući i mlađe generacije, zahvaljujući razvoju sadržaja i novim investicijama.



Generalni sekretar Udruženja banja Srbije Vladan Vešković objašnjava da je početak 2000-ih godina bio težak period za banjski turizam, pre svega zbog neuspešne privatizacije.



"Posle neuspešne privatizacije u prvih deset godina ovog veka uništeni su turistički kapaciteti, u banjama pogotovo. Tek je poneka specijalna bolnica u banjama radila. Hoteli su, ili veoma otežano radili, ili nisu radili uopšte. Mi smo tada skupili podatak da oko 5.800 ležaja u banjama postoji, a da uopšte nisu u funkciji", istakao je Vešković.



Prekretnica je došla dolaskom investicija i razvojem savremenih velnes i spa sadržaja. Specijalne bolnice, kao državne institucije, odigrale su važnu ulogu u pokretanju promena, a prvi velnes centri otvoreni su u Vrnjačkoj Banji, zatim u Banji Koviljači i Niškoj Banji.



"Sa dolaskom investicija, specijalne bolnice su bile veoma hrabre. Prvi velnes je urađen u Vrnjačkoj Banji, pa iduće godine u Banji Koviljači, pa Niškoj Banji i to je tako krenulo. Sa privatnim investicijama u naše banje je zaista sve krenulo nabolje“, naveo je Vešković.



Danas banje više nisu isključivo zdravstveni centri, već savremene turističke destinacije sa bogatom ponudom.



"U pitanju su specijalne bolnice ili novoizgrađeni ili renovirani hoteli. Zadatak našeg Udruženja banja Srbije je da radi projekte i ukazuje na to da banje nisu samo za stare i bolesne, već i za mlađe stanovništvo", rekao je on.



Posebno ističe da su se i navike posetilaca promenile, pa banje danas posećuju i mladi ljudi, često radi odmora, relaksacije i bega od svakodnevnog stresa.



"Postoji jedno pravilo – sve banje na Zapadu ne računaju turiste ispod 35 godina. To su mladi parovi sa decom, pa nadalje. Isti je slučaj i sa srpskim banjama, što me veoma raduje", objasnio je Vešković, piše B92.



On podseća i da banje u Srbiji više ne nude samo lekovite vode, već i raznovrsne sadržaje koji prate savremene turističke trendove.



"Zadatak našeg Udruženja je da radimo na tome da banje nisu samo za stare i bolesne. Nekada se u banje išlo po zdravlje, ali i da se prošeta, da se vidi i bude viđen. To smo u međuvremenu izgubili, ali od 2010. godine situacija se značajno promenila. Možemo biti ponosni jer naše banje i dalje prednjače kada je domaći turizam u pitanju", zaključio je Vešković.



