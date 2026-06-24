"Namerno nas zadržavaju"

Već je opštepoznato da komšije iz Bosne i Hercegovine godinama biraju hrvatsku obalu za svoj odmor, ali ove godine mnogi su se javili sa negativnim iskustvima.

Međutim, glavni problem nisu visoke cene, već nešto sasvim drugo. Neki putnici se žale na višesatna čekanja na granici, lošu organizaciju i spor protok saobraćaja.

Tvrde da gužve nisu samo rezultat povećanog saobraćaja, već i loše organizacije, pa čak i namernog usporavanja prolaska kroz granične prelaze.

Upravo ovo iskustvo ispričao je uredništvu portala Srpskainfo stanovnik Banjaluke koji je prošlog vikenda putovao na hrvatsku obalu sa suprugom i malim detetom.

"Svestan sam da su u ovo doba godine gužve normalne i bio sam spreman da čekam. Međutim, nisam očekivao da će se gužve bukvalno stvarati namerno. Na graničnom prelazu na bosanskoj strani nije bilo nijednog vozila ispred nas i vrlo brzo smo prošli kontrolu. Međutim, nekoliko stotina metara dalje, usledio je šok", rekao je on.

Problemi na povratku

Prema njegovim rečima, red vozila na graničnom prelazu Aržano nije bio preterano dugačak, ali se gotovo nije pomerao.

"Red je bio možda dug oko 400 metara, ali nam je trebalo skoro sat i po da uđemo u Hrvatsku. Istovremeno, putnici sa pasošima zemalja Evropske unije prolazili su bez većih zadržavanja jer nije bilo gužve u njihovim trakama", istakao je on.

Dalje tvrdi da su se pravi problemi dešavali na povratku kući, piše Dnevno.hr

"Bilo je nedeljno popodne i očekivao sam gust saobraćaj. Međutim, kada smo se približili prelazu, udaljenom oko 500 do 600 metara, kolona saobraćaja je bila gotovo nepokretna. Ljudi su izlazili iz automobila, nervozno hodali putem, a mnoga mala deca su satima bila izložena jakoj vrućini", naveo je on.

U takvoj situaciji, odlučio je da izađe iz automobila i peške ode do graničnog prelaza kako bi proverio šta se dešava.

"Imao sam šta da vidim. Nekoliko prelaza je bilo zatvoreno, a svi putnici su bili usmereni samo na jednu traku. Svakih 15 do 20 minuta bismo pomerali po jedno vozilo. To je trajalo satima", kaže ovaj stanovnik Banjaluke.

"Namerno nas zadržavaju"

Prema njegovim rečima, situacija se promenila tek nakon što je putnik, koji je sa sobom imao bebu staru samo nekoliko meseci, zatražio da razgovara sa rukovodiocem smene.

"Čovek ga je pitao zašto su ostali prelazi zatvoreni dok je red dug kilometrima. Rukovodilac smene, koliko sam čuo, odgovorio je da to nije problem i da će otvoriti dodatne prelaze. Nakon toga, jesu ih otvorili. Upravo to je izazvalo negodovanje kod mnogih jer se postavilo pitanje zašto to nisu uradili mnogo ranije. Na kraju nam je trebalo više od dva sata da pređemo tih 500 metara", rekao je.

Posle takvog iskustva, odlučio je da promeni planove za sledeći odmor.

"Već sam imao rezervisano letovanje u Hrvatskoj za septembar, ali sada ozbiljno razmišljam da ga otkažem. Posle svega što smo doživeli na granici, teško je ostati ravnodušan. Ne znam da li je u pitanju bila loša organizacija ili nešto drugo, ali utisak je bio kao da neko namerno zadržava putnike iz Bosne i Hercegovine", zaključio je on.

Poslednjih nedelja, brojni građani susedne Bosne i Hercegovine podelili su slična iskustva na društvenim mrežama sa određenih graničnih prelaza ka Hrvatskoj. Jedan od ključnih razloga za sporiji protok putnika često se navodi kao priprema za implementaciju novog sistema Evropske unije za ulazak i izlazak (EES).

Međutim, putnici smatraju da to ne može biti izgovor za čekanje satima tokom špica letnjih meseci.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.