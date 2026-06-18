Međutim, iza crvenih i žutih etiketa često se krije mnogo više od običnog popusta, tvrdi bivši radnik velikog trgovačkog lanca, koji je odlučio da otkrije kako trgovci koriste psihologiju kupaca i raspored robe na policama.

Psihološka zamka zbog koje kupujemo više nego što planiramo

Stručnjaci objašnjavaju da mozak na upadljive boje reaguje gotovo trenutno, stvarajući osećaj hitnosti i strah od propuštanja dobre prilike (FOMO efekat). Zbog toga mnogi kupuju proizvode ne zato što su im zaista potrebni, već zato što veruju da štede novac.

U praksi, upravo je to jedan od najefikasnijih trikova trgovaca – kupac misli da je uštedeo, dok prodavnica uspeva da se reši robe kojoj se približava rok trajanja.

Pravilo „prvog reda“ koje mnogi ne znaju

Prema rečima bivšeg zaposlenog, proizvodi sa akcijskim nalepnicama najčešće se postavljaju u prve redove polica, tačno u visini očiju kupaca.

Zato stručnjaci savetuju jednostavno pravilo – uvek pogledajte pozadinu police. Svežiji proizvodi sa dužim rokom trajanja često se nalaze iza artikala na akciji.

Takođe, obratite pažnju na deklaracije. Ukoliko primetite novu nalepnicu preko stare, proverite da li se ispod nje krije stariji datum pakovanja ili druge informacije o proizvodu.

Kod ovih proizvoda potreban je poseban oprez

Popusti ne znače automatski problem, ali kod lako kvarljivih namirnica cena nikada ne bi trebalo da bude jedini kriterijum.

Posebnu pažnju treba obratiti na meso i mesne prerađevine. Naduta ambalaža ili neuobičajen sjaj mesa mogu ukazivati na prisustvo bakterija.

Kod sireva i narezaka kupci bi trebalo da obrate pažnju na ivice proizvoda, dok gotova jela i salate sa majonezom zahtevaju dodatni oprez. Ako vitrina nije dovoljno rashlađena ili je topla na dodir, bolje je odustati od kupovine.

Kada su akcije zaista isplative?

Stručnjaci navode da su sniženja uglavnom bezbedna kod dugotrajnih proizvoda poput keksa, čokolade, grickalica i krekera. U tim slučajevima trgovci najčešće samo oslobađaju prostor za nove zalihe.

Zato se, pre nego što vas privuče boja nalepnice i cena na akciji, savetuje da prvo proverite rok trajanja, stanje ambalaže i izgled proizvoda.

Jer, kako upozoravaju stručnjaci, najskuplja kupovina često je upravo ona koja na prvi pogled deluje najjeftinije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.