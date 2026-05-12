Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije kaže da interesovanje za ovu profesiju opada, kao i da većina zgrada i dalje bira upravnike iz redova stanara. Ključni problem je, ističe, nedovoljno poverenje u profesionalce.

Budući profesionalni upravnici ovih dana polažu ispite. Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije kaže da je 70 kandidata polagalo usmeni deo ispita, nakon što su prethodno položili pismeni test.

"Četrdeset ispitnih pitanja, 70 odsto tačnih odgovora vodi dalje ka usmenom ispitu i to je zapravo jedan od uslova da neko postane profesionalni upravnik", navela je Kovačevićeva, piše RTS.

Kako izgleda obuka

Objasnila je da obuka traje 50 školskih časova, ali da nije obavezna, iako je preporuka da kandidati prođu kroz nju kako bi se upoznali sa zakonskim propisima i izmenama koje se odnose na stanovanje i održavanje zgrada.

"Kroz obuku se dobijaju informacije o relevantnom zakonodavnom okviru, svim propisima koji se menjaju. Neko ko ne želi na obuku, mora sam da se upozna sa sadržinom svih tih izmena i promena i da onda izađe na ispit i pokaže svoje znanje", dodaje Kovačevićeva.

Navela je da se obuka plaća, a da cena nije menjana od 2017. godine kada su i održane prve obuke.

Prema njenim rečima, obuka obuhvata pravni, finansijski i tehnički deo i bezbednost zgrade, kao i komunikaciju sa stanarima.

"Komunikacija je veoma važna, tako da naši kandidati prolaze i tu temu u okviru obuke, a kasnije polažu ispit", istakla je Kovačevićeva.

Koliko zgrada može da vodi jedan upravnik

Govoreći o radu profesionalnih upravnika, navela je da ne postoji ograničenje koliko zgrada jedan upravnik može da vodi, već da to zavisi od njegovih mogućnosti i organizacije posla.

"Profesionalni upravnik, ukoliko radi samostalno, osnovao je preduzetničku radnju ili je osnovao privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, zavisi za koji se oblik opredelio, onda će se prijaviti za onoliko zgrada koliko mu je neophodno da pokrije sve svoje troškove koje ima. Mora naravno sebi da obezbedi zaradu kojoj teži, a mora i da obezbedi adekvatan prihod da pokrije sve neophodne poreze, odnosno sve troškove koje poslovanjem ima", objasnila je Kovačevićeva.

Međutim, ukoliko upravnik radi za organizatora profesionalnog upravljanja, onda dobija odgovarajuću nadoknadu.

Zašto je manje interesovanje

Podsetila je da su prilikom uvođenja profesije očekivanja bila velika, jer se procenjuje da u Srbiji ima oko 50.000 stambenih zajednica.

"Očekivali smo da makar pola angažuje profesionalnog upravnika", rekla je Kovačevićeva i dodala da je prvih godina više od 400 kandidata godišnje prolazilo obuku i polagalo ispit.

Kako je navela, interesovanje je počelo da opada 2022. i 2023. godine, kada je postalo vidljivo da većina zgrada ipak bira upravnike iz redova stanara.

"Oko 60 posto zgrada angažuje upravnike iz svojih redova, a 40 posto iz redova profesionalnih upravnika", navela je Kovačevićeva.

Kao jedan od razloga manjeg interesovanja i dalje vidi nepoverenje dela stanara.

"Mislim da je razlog možda još uvek to neko nedovoljno poverenje u rad profesionalnih upravnika. Bilo je onih koji su možda napravili neke greške u radu", ocenila je Kovačevićeva.

Obavezan transparentan rad uz saglasnost stanara

Navela je da profesionalni upravnici moraju transparentno da rade i da nijednu važnu odluku ne mogu da donesu bez saglasnosti skupštine stanara.

"Nekada je dolazilo i dolazi do nekih grešaka u komunikaciji koja onda rezultira nezadovoljstvom stambene zajednice", rekla je Kovačevićeva.

Ipak, ističe da veliki broj profesionalnih upravnika uspešno organizuje rad zgrada i uvodi digitalne servise za komunikaciju sa stanarima.

"Ima onih koji su se zaista sjajno organizovali, koji su i digitalizovali svoj rad, organizuju i preko Vajbera razne vrste usluga za zgrade kojima upravljaju", napomenula je Kovačevićeva.

Profesionalni upravnici dostupni 24 časa

Prema podacima Privredne komore Srbije, trenutno je aktivno više od hiljadu profesionalnih upravnika, a njihov spisak dostupan je u registru Komore.

Kovačevićeva je ukazala i da je posao veoma zahtevan, jer su upravnici, po zakonu, dostupni stanarima 24 časa dnevno.

"Nikada ne znaju kada može da se dogodi neki kvar, a profesionalni upravnik je zadužen i za održavanje zgrade", rekla je Kovačevićeva.

Koliko košta profesionalni upravnik

Dodala je da naknade koje stanari plaćaju upravnicima nisu visoke i da se kreću od 400 do 700 dinara po stanu.

"Ako bi profesionalni upravnik imao zaradu od oko 70.000 dinara, njemu treba osam do devet zgrada da ih vodi. Treba mu dosta da radi da bi zaradio", istakla je Kovačevićeva.

Ipak, napominje da profesionalni upravnici treba da dobiju malo više podrške.

"Celokupni sistem podrške njima treba da funkcioniše bolje. Oni treba da komuniciraju bolje i sa lokalnom samoupravom i sa svim drugim organima, inspekcijama, da se pravovremeno i brzo reaguje na njihove apele, a sa druge strane i mi kao članovi stambenih zajednica treba da se bolje informišemo o tome šta su i naša prava i obaveze i da u skladu s tim imamo razumevanja za profesionalne upravnike i da im pomognemo", zaključila je Kovačevićeva.

