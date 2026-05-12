Korak po korak do premije za mleko - detaljni vodič

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko, koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja.
Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, odnosno preko portala ePodsticaji.
Ko ima pravo na premiju za mleko
Kako podseća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. januara do 31. marta 2026. godine.
Pravo na premiju mogu da ostvare:
- pravna lica
- preduzetnici
- fizička lica
- nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
Uslov je da je pre podnošenja zahteva izvršena obnova registracije gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.
Koliko iznosi premija po litru mleka
Premija za mleko za prvi kvartal 2026. godine iznosi:
19 dinara po litru mleka
Dodatno povećanje od 10 odsto predviđeno je za:
- Toplički upravni okrug
- Jablanički upravni okrug
- Pčinjski upravni okrug
u skladu sa posebnim propisima o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Za premije obezbeđeno 4,4 milijarde dinara
Ukupna sredstva opredeljena po ovom javnom pozivu iznose 4,4 milijarde dinara.
Dodatne informacije poljoprivrednici mogu dobiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede:
011/260-79-60
011/260-79-61
011/30-20-100
011/30-20-101
svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji eAgrara.
