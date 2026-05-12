EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 99,55 99,85din 100,15
CAD CAD 72,71 72,92din 73,14
AUD AUD 71,99 72,21din 72,42
GBP GBP 135,26 135,67din 136,08
CHF CHF 127,75 128,13din 128,51
KURSNA LISTA

Srbija

Korak po korak do premije za mleko - detaljni vodič

Poljoprivrednici koji proizvode kravlje, ovčije i kozje mleko mogu još nekoliko dana da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal 2026. godine.

Autor:  Nina Stojanović
12.05.2026.09:19
0
Korak po korak do premije za mleko - detaljni vodič
Foto: Studio Romantic/Shutterstock
Ljudi masovno napuštaju ČetGPT - kraj dominacije, gube milione korisnika
Foto: Ju Jae-young / Shutterstock.com
 Ljudi masovno napuštaju ČetGPT - kraj dominacije, gube milione korisnika
Prethodna vest
Lista milijardera - Tramp na sastanak sa Đinpingom vodi sve najmoćnije ljude SAD-a
Foto: miss.cabul / Shutterstock.com
 Lista milijardera - Tramp na sastanak sa Đinpingom vodi sve najmoćnije ljude SAD-a
Sledeća vest

Zahtevi se podnose elektronski, preko platforme eAgrar.

Rok za prijavu ističe 15. maja

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko, koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja.

Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, odnosno preko portala ePodsticaji.

Ko ima pravo na premiju za mleko

Kako podseća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. januara do 31. marta 2026. godine.

Pravo na premiju mogu da ostvare:

  • pravna lica
  • preduzetnici
  • fizička lica
  • nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Uslov je da je pre podnošenja zahteva izvršena obnova registracije gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Koliko iznosi premija po litru mleka

Premija za mleko za prvi kvartal 2026. godine iznosi:

19 dinara po litru mleka

Dodatno povećanje od 10 odsto predviđeno je za:

  • Toplički upravni okrug
  • Jablanički upravni okrug
  • Pčinjski upravni okrug

u skladu sa posebnim propisima o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Za premije obezbeđeno 4,4 milijarde dinara

Ukupna sredstva opredeljena po ovom javnom pozivu iznose 4,4 milijarde dinara.

Dodatne informacije poljoprivrednici mogu dobiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede:

011/260-79-60
011/260-79-61
011/30-20-100
011/30-20-101

svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji eAgrara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

 

Srbija rok za prijavu premija za mleko

Povezane vesti

Srbija i BiH razmatraju zajedničke energetske projekte na reci Drini
Foto: Bombermoon/Shutterstock

Srbija i BiH razmatraju zajedničke energetske projekte na reci Drini

19:40 | 0
Autoput ka BiH u završnoj fazi - od Beograda do Sarajeva za tren oka
Rina | Ilustracija: Shutterstock.com

Autoput ka BiH u završnoj fazi - od Beograda do Sarajeva za tren oka

07:02 | 0
Novac stiže u Srem - Vučić najavio više od 20 miliona evra ulaganja
Foto:Alo!

Novac stiže u Srem - Vučić najavio više od 20 miliona evra ulaganja

13:48 | 0
"Makroekonomski smo dobri" - šta donosi novi ugovor Srbije i MMF-a
Foto: Shutterstock

"Makroekonomski smo dobri" - šta donosi novi ugovor Srbije i MMF-a

09:26 | 0
Istorijski model socijalne zaštite - roditelji-negovatelji dobijaju platu, staž i osiguranje
Foto: Vladimir Marković

Istorijski model socijalne zaštite - roditelji-negovatelji dobijaju platu, staž i osiguranje

13:40 | 0
Komentari (0)

Srbija

Stižu izmene Zakona o PIO - šta se menja za poljoprivrednike, vojnike i majke
Fot: kirill_makarov / Shutterstock.com

Stižu izmene Zakona o PIO - šta se menja za poljoprivrednike, vojnike i majke

11:48 Srbija
Moguće je - za agrarni biznis koji donosi zaradu od 10.000 evra godišnje nije potrebna njiva 
Foto: Shutterstock

Moguće je - za agrarni biznis koji donosi zaradu od 10.000 evra godišnje nije potrebna njiva 

10:24 Srbija
Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi evra kroz istorijsku transakciju evro-obveznica, uz rekordnu tražnju globalnih investitora
Shutterstock / Zarko Prusac

Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi evra kroz istorijsku transakciju evro-obveznica, uz rekordnu tražnju globalnih investitora

10:19 Srbija
Od semena do trpeze – snaga domaće proizvodnje i kako je zaštititi od rizika
Shutterstock

Od semena do trpeze – snaga domaće proizvodnje i kako je zaštititi od rizika

09:00 Srbija
20.000 dinara po detetu - roditeljima kreće isplata od juna
Pixabay

20.000 dinara po detetu - roditeljima kreće isplata od juna

08:26 Srbija
Sve češća metoda sticanja imovine - doživotno izdržavanje u zamenu za nekretninu
Foto: Volha_R / Shutterstock.com

Sve češća metoda sticanja imovine - doživotno izdržavanje u zamenu za nekretninu

07:56 Srbija
Srbija i BiH razmatraju zajedničke energetske projekte na reci Drini
Foto: Bombermoon/Shutterstock

Srbija i BiH razmatraju zajedničke energetske projekte na reci Drini

19:40 Srbija
Velika šansa za stočare - otvoren konkurs za subvencije u stočarstvu
Foto: Shutterstock/Dusanka Ljubojevic

Velika šansa za stočare - otvoren konkurs za subvencije u stočarstvu

12:12 Srbija
Voćari zadovoljni, jagoda kvalitetna - cena ide i do 700 dinara  
FOTO: Pexels

Voćari zadovoljni, jagoda kvalitetna - cena ide i do 700 dinara  

09:45 Srbija
Kreće berba voća, sezonci trljaju ruke - posao nije lak ali je zarada odlična
Foto: Shutterstock

Kreće berba voća, sezonci trljaju ruke - posao nije lak ali je zarada odlična

09:14 Srbija

Najnovije

Najčitanije

9min

Ne mogu da je sruše sa trona - za najpopularniju destinaciju među Srbima vlada veliko interesovanje

19min

Grčka presekla - stanovnici besni zbog turista, vlada uvodi oštre mere da spasi ostrva

49min

Stižu izmene Zakona o PIO - šta se menja za poljoprivrednike, vojnike i majke

1H

Poreska obaveza se bliži - rok ističe 15. maja

1H

Još jedna zemlja iz komšiluka planira da uvede evro 

1D

Veliki gubitak - ruski vlasnik je doveo čuvenu jugoslovensku firmu na ivicu stečaja

1D

Podesite režim rada "gutača struje" - može da smanji potrošnju i do 6.000 dinara 

1D

Nije samo nafta - sada je nestašica hemikalije od koje zavisi planeta

1D

Neprikosnovena Kina - ima više nafte od SAD, Japana i Evrope zajedno

24H

Hrvatski mediji - "Hrvati će osetiti najgadnije posledice Trampovog rata"

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,55 99,85 100,15
CAD CAD 72,71 72,92 73,14
AUD AUD 71,99 72,21 72,42
GBP GBP 135,26 135,67 136,08
CHF CHF 127,75 128,13 128,51

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 69.085,00 €
ETH ETH 1.968,08 €
LTC LTC 49,31 €
DOT DOT 1,15 €
BCH BCH 377,63 €
LINK LINK 8,92 €
BNB BNB 564,80 €
XMR XMR 350,28 €
Powered by CoinGecko API