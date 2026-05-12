Korak po korak do premije za mleko - detaljni vodič

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko, koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja.

Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, odnosno preko portala ePodsticaji.

Ko ima pravo na premiju za mleko

Kako podseća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. januara do 31. marta 2026. godine.

Pravo na premiju mogu da ostvare:

pravna lica

preduzetnici

fizička lica

nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Uslov je da je pre podnošenja zahteva izvršena obnova registracije gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Koliko iznosi premija po litru mleka

Premija za mleko za prvi kvartal 2026. godine iznosi:

19 dinara po litru mleka

Dodatno povećanje od 10 odsto predviđeno je za:

Toplički upravni okrug

Jablanički upravni okrug

Pčinjski upravni okrug

u skladu sa posebnim propisima o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Za premije obezbeđeno 4,4 milijarde dinara

Ukupna sredstva opredeljena po ovom javnom pozivu iznose 4,4 milijarde dinara.

Dodatne informacije poljoprivrednici mogu dobiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede:

011/260-79-60

011/260-79-61

011/30-20-100

011/30-20-101

svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji eAgrara.

