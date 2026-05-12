Ovaj električni kamion predstavlja veću i efikasniju alternativu, jer menja nekoliko kombi vozila čime se smanjuju i gužve na putu, saopštila je transportno-logistička kompanija Fercam.

Dok prosečan dostavni kombi prevozi između šest i osam euro paleta, Mercedes-Benz eActros600 omogućava transport čak 33 euro palete (120x80cm) u jednoj vožnji, uz potpuno električni pogon i bez direktnih emisija ugljen-dioksida tokom rada.

Kako je navedeno, uprkos činjenici da je dizel i dalje dominantno pogonsko gorivo kamiona u Evropi, upotreba električnih modela intenzivno raste.

Statistički podaci pokazuju da je broj prvih registracija električnih kamiona u Evropskoj uniji tokom 2025. porastao više od 40 odsto te da oni sada zauzimaju oko 4,5 odsto tržišta, piše Tanjug.

Kada je reč o Srbiji, Mercedes-Benz eActros600 je prvi potpuno električni tegljač, koji je kao nov registrovan u našoj zemlji.

