Reč je o poslu na udaljenom ostrvu koji, pored solidne plate, uključuje i zagarantovan smeštaj, što ga čini posebno privlačnim za mnoge.

Naime, jedna pekara na škotskom ostrvu traži radnike bez prethodnog iskustva, sa godišnjom platom koja dostiže i do 24.000 funti, odnosno oko 27.000 evra.

Pored toga, zaposlenima je obezbeđen i dvosoban stan, što dodatno povećava vrednost ove ponude.

U pitanju je pekara "The Island Bakery" koja se nalazi u Tobermoriju na ostrvu Mal. Ova kompanija je poznata po proizvodnji organskih keksa koji se prodaju i u prestižnim prodavnicama kao što su Harvi Nikols i Selfridžis, što joj je donelo zavidnu reputaciju u sektoru specijalizovane hrane, piše Travelpirates.

Šta posao podrazumeva?

Poslodavac traži još radnika za rad u dve smene, od ranog jutra do popodneva i od popodneva do ponoći.

Početna satnica je oko 15 evra, a iskustvo nije uslov jer se sva potrebna znanja stiču kroz rad.

Zaposleni će učestvovati u celom procesu proizvodnje, od pripreme sastojaka do završne obrade proizvoda. To uključuje merenje i pripremu sastojaka, pravljenje testa, pečenje keksa, ukrašavanje čokoladom, kao i pakovanje i kontrolu kvaliteta pre isporuke.

Jedan od ključnih razloga zašto je oglas privukao toliku pažnju je upravo smeštaj koji se obezbeđuje. Reč je o dvosobnom stanu namenjenom za dve osobe, pa se prednost daje kandidatima koji su spremni da dele prostor. U ruralnim delovima Škotske, kirije mogu biti visoke, pa uključeni stan značajno smanjuje troškove života.

Kada se tome doda plata, ukupni uslovi rada na ostrvu postaju veoma konkurentni, posebno za parove ili prijatelje koji bi želeli da rade zajedno.

Tobermori ima oko 900 stanovnika i centar je života na ostrvu.

Poznat je po slikovitoj luci i šarenim kućama koje su čest motiv na turističkim fotografijama. Međutim, život na ostrvu zahteva izvesno prilagođavanje.

Do njega se stiže kombinacijom vožnje i trajekta, a nema bioskopa, železničke stanice niti velikih tržnih centara. S druge strane, nudi mir, prirodu i snažan osećaj zajedništva, što je za mnoge upravo ono što traže.

