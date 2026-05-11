Malo je onih koji nisu čuli za Biševo, malo ostrvo koje se nalazi nedaleko od Visa i koje na prvi pogled zadivljuje svojom nenametljivom lepotom.

Prostire se na površini od samo 5,8 kvadratnih kilometara, sredinom prošlog veka na njemu je živelo oko 300 ljudi, a danas ih je ostalo samo desetak. Biševo je nekada bilo poznato kao dom mediteranske foke medvedice, ali iako je ova prelepa životinja odavno nestala sa ostrva, danas ovaj dragulj zrači novom energijom.

Naime, na Biševu možete istražiti svetski poznatu pećinu, uzbudljive vojne tunele i vrhunski centar za posetioce.

Do ostrva možete stići legendarnom linijom

Ostrvo Biševo, nadaleko poznato po svom vrhunskom vinu, biševskom plavcu, medvidini i modroj špilji, ponosno stoji usred otvorenog mora, izolovano i pomalo divlje.

Do njega ne plove ni trajekti ni katamarani, a sa susednim ostrvom Visom povezano je jedinom brodskom linijom, linijom Sv. Salvestara, koja polazi iz živopisne Komiže. Naravno, do Biševa možete stići i jednim od izletničkih brodova ili brzih glisera, ali ipak toplo preporučujemo liniju, zvanično nazvanu državna brodska linija 612.

Polazak iz Komiže je ujutru, a povratak popodne (sama plovidba traje od 45 minuta do sat vremena), tako da ćete imati skoro ceo dan da istražite ovaj jadranski dragulj.

Život bez kupovine

Na Biševu nema prodavnica, benzinskih pumpi ni bankomata, pa se stanovnici, ali i retki posetioci, moraju za sve pripremiti mnogo unapred.

Putovanje na susedni Vis pažljivo se planira, bilo da je u pitanju kupovina hrane, goriva, lekova ili drugih potrepština, jer na ovom priobalnom ostrvu ništa nije dostupno. Upravo ta izolacija daje Biševu poseban šarm i osećaj života koji je gotovo nestao u većem delu Jadrana, sporijeg, mirnijeg i potpuno udaljenog od gradske vreve.

Za Biševo se često kaže da je ostrvo na samom kraju sveta, a kako i ne bi bilo, kada je more u Biševskom kanalu hirovito i prevrtljivo, puno jakih morskih struja koje mogu da prevare čak i najiskusnije jedriličare. A kada duvaju jaki vetrovi... Tada zaista osetite punu snagu našeg Jadrana! Ljuljanje i kotrljanje su neizbežni, ali spektakularni prizori koje ćete videti na putu do Biševa su vredni toga! Ali ako isplovite po zatišju, kada je more mirno, baš kao nafta, plovidba do ostrva je više nego prijatna.

Nakon iskrcavanja sa legendarne železnice u uvali Mezoporat, odakle polaze popularne turističke ture do Plave pećine, šetnja kroz netaknutu prirodu, u trajanju od 45 minuta do sat vremena, odvešće vas do uvale Porat.

Malo je verovatno da ćete nekoga sresti usput, pratiće vas samo zvuk blagog vetra i melodična pesma cvrčaka. A onda, kao šlag na torti, spektakularno spuštanje ka najlepšem peščanom zalivu na svetu, sa nestvarno čistim morem koje svetluca u svim nijansama nebesko plave boje.

Na plaži Porat nikada nema gužve, uglavnom se tamo kupaju turisti, a nakon što oni odu, ostajete sami. More u uvali je prilično plitko, pa se brodovi usidravaju oko 40 metara od obale, a veći deo plaže ima prirodni hlad, koji stvara obližnja borova šuma. Sama uvala je otvorena prema lebiću (jugozapadnom vetru), a kada duva jači maestral, more je prilično uzburkano.

Porat takođe ima šarmantan restoran gde možete popiti piće i nešto pojesti. Međutim, imajte na umu da na Biševu nema prodavnice, pa obavezno ponesite dovoljno vode i nešto za jelo. Inače, obala veličanstvenog i mističnog Biševa, koja se proteže oko 18 kilometara, prilično je strma i nepristupačna, nadvišena visokim i pretećim liticama.

Samo ostrvo, površine nešto manje od 6 kvadratnih kilometara, danas ima 15 stanovnika, a nekada, tačnije između dva svetska rata, njegova sela Porat, Mezoporat, Salbunara, Vela Gora, Potok, Polje i Nevaja bila su dom za oko 300 ljudi.

Najveća atrakcija

Najveći dragulj ovog ostrva je, međutim, svetski poznata Plava pećina, koja, prema rečima mnogih svetskih putnika i časopisa, svojom lepotom nadmašuje čuvenu pećinu Grota Azura na ostrvu Kapri kod Napulja.

Pećina vas oduševljava svojim magičnim dvostrukim otvorima: prvi, manji, veštački proširen, omogućava prolaz brodova, dok je drugi otvor poput raskošnog svoda i nalazi se ispod nivoa mora. Najbolje vreme za posetu Plavoj špilji je između 11 i 14 časova po sunčanom danu.

Međutim, ako odlučite da dođete pre 10 časova, doživećete svetlost koja nije toliko intenzivna, ali će vas ipak očarati svojom lepotom. Poseta tokom špica sezone, u julu i avgustu, često zahteva strpljenje, uz moguće čekanje u redu, ali srećom, u blizini se nalaze kafići i restorani gde možete prijatno provesti vreme.

Pre nekoliko godina na ostrvu je otvoren Centar za posetioce Plava špilja-Biševo, mesto koje otvara vrata čudesnom svetu podvodnih, kopnenih i geoloških fenomena, kao i bogatoj prošlosti ovog dalmatinskog dragulja.

Ovde možete saznati sve o zaštićenim područjima prirode, šta je koraligen podvodnih litica i zašto je posidonija važna. Pored toga, možete se upoznati sa ornitofaunom i herpetofaunom ostrva Biševa i Viškog arhipelaga, kao i sa dobrim delfinima, piše Putni kofer.

Poseta Biševu je zaista jedinstveno iskustvo, nešto što će se pamtiti do kraja života. Kada se jednom uronite u ovaj priobalni svet, tako izolovan od ostatka sveta, polako ćete shvatiti koliko je hrabrosti, ponosa, dalmatinskog dispeta i ljubavi prema domovini bilo u ovim skromnim i vrednim ljudima, onima koji su izgradili ovo ostrvo koje nas nikada ne prestaje zadivljavati…

