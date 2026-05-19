Ukoliko ne izmire dugovanja, građani rizikuju da njihova imovina bude predmet izvršenja. Mnogi se pitaju koje stvari izvršitelji smeju, a koje ne smeju da popisuju. Advokat Lazar Borozan dao je odgovor na pitanje koje mnogi postavljaju.

Ukazao je da postoji više stvari koje mogu da budu izuzete kada je reč o izvršenju. Prema njegovim rečima, jedna od novih zakonskih regulativa navodi da u određenim slučajevima nepokretnost ne može da bude predmet izvršenja.

"Ako je nepokretnost u svojini dužnika i služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba, ona ne može da bude predmet izvršenja ako se ispune određeni uslovi", kazao je, piše Euronews.

Borozan je objasnio koji uslovi u tom slučaju moraju da budu ispunjeni.

"Nepokretnost ne može da bude predmet izvršenja ako je to jedina nepokretnost dužnika. Drugi uslov je da je u pitanju nepokretnost na kojoj dužnik ima prebivalište pet godina pre izvršenja", rekao je.

Treći uslov je da nepokretnost ima do 60 kvadratnih metara i da je vrednija od samog potraživanja.

"Poslednji uslov je da dužnik u prethodne tri godine nije prodao ili poklonio neku drugu nepokretnost", napomenuo je sagovornik.

Dodao je i da poljoprivredno zemljište do 10 ari ne može da bude predmet izvršenja.

Pokretne stvari koje ne smeju da se oduzimaju

Advokat je objasnio i koje pokretne stvari ne smeju da se oduzimaju.

"Predmet izvršenja ne mogu da budu odeća, obuća i drugi predmeti za ličnu upotrebu. Predmet izvršenja ne mogu da budu posuđe i deo nameštaja koji je neophodan dužniku i članovima porodice, i Zakon tu eksplicitno navodi šporet, frižider, peć za grejanje", naveo je.

Takođe ni hrana za tri meseca ne može da bude predmet izvršenja, kao ni porodične fotografije, ordenje, medalje, odlikovanja, pomagala za osobe sa invaliditetom i kućni ljubimci. Istakao je da postoje i novčana primanja koja ne mogu da budu predmet izvršenja.

"To su primanja na osnovu zakonskog izdržavanja. Takođe, primanja na osnovu novčane naknade za telesno oštećenje, primanja na osnovu privremene nezaposlenosti, primanja na osnovu zakona kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, primanja na osnovu stipendije", ocenio je.

Dodao je da postoje ograničenja što se tiče plata ili penzija. Prema njegovim rečima, od plate može da se oduzme polovina ukoliko je ona veća od prosečne. Ako je ona jednaka minimalnoj zaradi, onda može da se oduzme do četvrtine.

"Ako je zarada ispod prosečne, onda se oduzima trećina. Od penzije se isto oduzima trećina", rekao je.

Borozan je govorio i o tome koje stvari smeju da budu predmet izvršenja.

"Predmet izvršenja smeju da budu primanja, nepokretnosti (sem u situaciji koja je objašnjena u tekstu), pokretne stvari, poput automobila, kompjutera, televizora, umetničkih dela i tako dalje", zaključio je Lazar Borozan.

