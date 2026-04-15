Prema procenama MMf-a, dalja destabilizacija u regionu mogla bi da ima ozbiljne posledice po svetsku ekonomiju, uključujući rast cena nafte i gasa, jačanje inflacije i povećanje rizika od recesije u pojedinim delovima sveta.

U najnovijem izveštaju navodi se da bi produženi sukobi mogli dodatno da opterete globalna tržišta, posebno u trenutku kada su mnoge ekonomije već pod pritiskom visokih kamatnih stopa i usporene industrijske aktivnosti.

MMF ističe da bi poremećaji u snabdevanju energentima mogli da izazovu novi talas poskupljenja, što bi najviše pogodilo Evropu i zemlje u razvoju koje su u velikoj meri zavisne od uvoza energije.

Takođe se upozorava da bi produžena nestabilnost mogla da utiče na trgovinu, investicije i finansijska tržišta, dodatno usporavajući oporavak globalne ekonomije nakon prethodnih kriza.

Analitičari naglašavaju da će dalji tok globalne ekonomije u velikoj meri zavisiti od razvoja situacije na Bliskom istoku, ali i od poteza centralnih banaka, koje pokušavaju da obuzdaju inflaciju bez dodatnog gušenja rasta, piše Rojters.

MMF zaključuje da su globalni izgledi i dalje neizvesni i da postoji više negativnih scenarija, posebno ukoliko dođe do širenja sukoba ili novih poremećaja na energetskom tržištu.

