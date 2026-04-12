"Ukratko, sastanak je prošao dobro, složili smo se oko većine tačaka, ali oko one koja je zaista važna, nuklearne, nismo", napisao je Tramp.

Dodao je da će američka mornarica odmah "započeti proces blokade svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza".

"U nekom trenutku ćemo doći u situaciju 'svima je dozvoljen ulaz, svima je dozvoljen izlaz', ali Iran to nije dozvolio, samo zato što kažu: 'Možda negde postoji mina', za koju niko osim njih ne zna", rekao je.

"Ovo je svetska ucena i lideri država, posebno Sjedinjenih Država, nikada neće biti ucenjeni", dodao je.

"Takođe sam naložio našoj mornarici da traži i presreta svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio putarinu Iranu. Niko ko plati nezakonitu putarinu neće imati bezbedan prolaz na otvorenom moru. Takođe ćemo početi da uništavamo mine koje su Iranci postavili u moreuzu".

Predsednik SAD upozorio je da će svaki napad iranskih snaga na američke ili civilne brodove biti snažno uzvraćen, dodajući da Iran "zna kako da okonča ovu situaciju", koja je, prema njegovim rečima, već imala teške posledice po tu zemlju.

"Blokada će uskoro početi. Druge zemlje će biti uključene u ovu blokadu", naveo je Tramp.

Tramp je dodao i da su pregovori sa Iranom trajali gotovo 20 časova i da je postignuta saglasnost o većini pitanja, ali ne i o ključnom, odnosno nuklearnim ambicijama Teherana.

"Jedina tačka koja je zaista važna, nuklearna, nije dogovorena", naveo je Tramp.

U naknadnoj objavi, nastavio je rekavši da "Iran nije voljan da se odrekne svojih nuklearnih ambicija".

"Iran je obećao da će otvoriti Ormuski moreuz, a svesno to nije učinio", naveo je Tramp i dodao da je to izazvalo globalnu nesigurnost, poremećaje i zabrinutost među državama i brodovlasnicima.

"Uprkos korektnim odnosima, iranska strana je ostala nepopustljiva po pitanju nuklearnog programa", naveo je Tramp.

On je ponovio dugogodišnji stav da Iranu neće biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje.

"Iran nikada neće imati nuklearno oružje", zaključio je Tramp.

