Na gradskim pijacama i u velikim marketima, narednih dana, očekuju se gužve zbog praznične nabavke. Naravno, jaja su u središtu ponude. Prodavci tvrde - prodaja nije kao ranijih godina, a kupci kažu - mora da se poštuje tradicija, piše RTS.

Bela jaja i ove godine su najtraženija na jagodinskoj zelenoj pijaci. Domaćice tvrde da se lepše i bolje farbaju od standardnih. Zato su i skuplja - 25 do 30 dinara. Ona standardna zavisno od klase i težine koštaju od 17 do 23.

"Ranije se kupovalo znači šest tabli, tri table, pet tabli, sada ako neko kupi dve table to je maksimum“, kaže prodavačica.

U ponudi su i guščja jaja, pačja, od morke, male ukrasne živine, čak i od prepelica za koja kažu da se isto lepo farbaju i interesantno izgledaju. Nojeva nismo videli, ali kažu da se i ona mogu uz malo truda nabaviti.

"Čak imamo i od crcani, ovi najmanji ovde to retko ko ima na pijac to je od najsitnije životinjke“, kaže jedan sagovornik.

"Ovo je od kokoške jaje. - A ovo gore? - Od guske. Jel se kupuju i guščja? Kupuju se svako voli, ima unučiće pa onda uzme jedno, dva, koliko ima unučića, paraunuka toliko kupe“, kaže prodavačica.

Iako su jaja i dekoracije u fokusu svi su saglasni da će najveći trošak za prosečno domaćinstvo ipak biti meso i prateće namirnice. Bez obzira na ekonomske parametre predpraznična atmosfera i duh zajedništva već su prisutni, a najveći pazar očekuje se nardna tri dana.

"To je živo jaje, ovo je uzorak, od četvrtka biće i kuvana ofarbana pošto ima ljudi koji ne mogu da stignu pogotovo stranci oni to ne mogu baš da stignu da ofarbaju tako da mi im izađemo u susret“, navodi sagovornik.

Jasna Vitošević već je na tradicionalan način perom i rastopljenim voskom ukrasila oko 300 komada za porodicu i prijatelje.

"Od alata je potrebno ova šaralica, vosak, sveća i naravno jaje. Najčešći motovi su sveće i motiv vezan za Uskrs“, navodi Jasna Vitošević iz Jagodine.

Sve više pristalica ima i farbanje jaja prirodnim i tradicionalnim tehnikama kao što su lukovina, kopriva i spanać, cvekla ili u novije vreme kurkuma. Domaćice kažu da tako nastaju nijanse i šare koje je nije moguće dobiti veštačkim bojama.

