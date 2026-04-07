Prema podacima Poreske uprave republike Hrvatske, u nedelji uoči Uskrsa potrošili su gotovo 713 miliona evra, što je za 5 odsto više nego u prošlogodišnjoj uskršnjoj nedelji, piše HRT.

Zanimljivo je da se istovremeno broj fiskalizovanih računa u tom periodu znatno smanjio. To ukazuje na činjenicu da smo zbog visoke stope inflacije proizvode plaćali više, ali i da je deo građana bio primoran da troši manje.

- To nam govori o tome da su potrošači oprezniji, da anticipiraju tržišne, odnosno inflatorne trendove, te da su ipak razumniji. Ja verujem u racionalnost potrošača i zapravo tržište deluje. Na snazi je tržišni mehanizam - ako su cene više, u jednom trenutku će potrošači reći: "Ne, mi više ne želimo da plaćamo tako visoke cene", i pašće potrošnja, kao što se to u nekim tragovima može videti u uskršnjoj potrošnji - smatra ekonomski analitičar Damir Novotni.



