Rok za izmirenje poreskih obaveza koje dospevaju 13. aprila, zbog vaskršnjih praznika pomera se na 14. april, saopšteno je danas iz Poreske uprave Srbije.
Saglasno odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, neradni dani u Poreskoj upravi Republike Srbije su 10. i 13. april ove godine.
Rok za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec mart, kao i poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec mart od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o Porezu na dodatu vrednost pomera se na prvi radni dan, odnosno 14. april 2026. godine, navedeno je u saopštenju.
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,38
|117,73
|USD
|100,21
|100,51
|100,81
|CAD
|72,43
|72,65
|72,86
|AUD
|70,8
|71,02
|71,23
|GBP
|134,4
|134,81
|135,21
|CHF
|126,9
|127,28
|127,66
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|61.293,00 €
|ETH
|1.923,54 €
|LTC
|47,18 €
|DOT
|1,13 €
|BCH
|381,76 €
|LINK
|7,89 €
|BNB
|523,57 €
|XMR
|290,28 €
