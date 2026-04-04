Ovo je retko zvanično priznanje Nju Delhija da uvozi iransku naftu, nakon sedam godina izbegavanja takvih transakcija zbog američkih sankcija, navodi se u saopštenju.

Indija je takođe kupila 44.000 metričkih tona tečnog naftnog gasa (TNG), koji se trenutno istovaruje u luci Mangalor.

Zemlja uvozi veliki deo svoje energije iz inostranstva, uključujući oko 85 procenata TNG-a, uglavnom sa Bliskog istoka, što ju je posebno pogodilo zatvaranje Ormuskog moreuza

Iran je praktično blokirao Ormuski moreuz kao odgovor na američko-izraelske napade, što je izazvalo velike poremećaje na globalnim energetskim tržištima.

Podsetimo se da je prošlog meseca administracija američkog predsednika Donalda Trampa izdala Iranu privremenu dozvolu za prodaju oko 140 miliona barela nafte koja se nalazila na tankerima na moru, sa ciljem smanjenja pritiska na tržište.

Kao treći najveći svetski uvoznik i potrošač nafte, Indija nije primila nijednu pošiljku iz Tehrana od maja 2019. godine, nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država da ne kupuje iransku sirovu naftu, prenosi Rojters.

Međutim, poremećaji u snabdevanju izazvani američko-izraelskim ratom snažno su pogodili ovu južnoazijsku zemlju, dodaje agencija.

"Usled poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka, indijske rafinerije obezbedile su potrebne količine sirove nafte, uključujući i iz Irana, ne postoje prepreke u plaćanju uvoza iranske nafte", navelo je Ministarstvo na platformi X.

Ministarstvo je dodalo da je Indija obezbedila potrebne količine sirove nafte za naredne mesece.

"Indija uvozi sirovu naftu iz više od 40 zemalja, a kompanije imaju punu fleksibilnost da nabavljaju naftu iz različitih izvora i regiona na osnovu komercijalnih uslova", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je saopštilo da brod, koji je u sredu pristao u zapadnoj luci Mangalore, trenutno istovaruje gorivo.

