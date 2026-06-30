Đurđević je rekao, komentarišući to što centralne banke širom sveta kupuju zlato više nego ikada u poslednjih nekoliko decenija, da ono što je takođe primetno kao trend je to što je 2021. godine, kada je krenuo rat između Rusije i Ukrajine, zlato krenulo krenulo u jači i pozitivan trend, i dodao da pojedine centralne banke ne povećavaju zlatne rezerve samo zbog nepoverenja u dolar, kao što je Centralna banka Poljske koja je jedan od najvećih kupaca zlata, već to rade zato što se kupovina zlata pokazala kao mudra politika centralnih banaka, piše Tanjug.



Na pitanje kakve posledice rast udela zlata u rezervama centralnih banaka može imati po dolar i međunarodna finansijska tržišta, Đurđević je istakao da je kretanje dolara u odnosu na zlato inverzno, odnosno da kada dolar raste zlato slabi zato što se zlato u najvećoj meri kotira u dolarima.



- To samo po sebi ima kratkoročnu inverznu korelaciju, ali kako budemo išli u dalju fiskalnu neodgovornost najvećih država tu ljudi često kritikuju Ameriku, ali tu je i Kina koja je duplirala svoj dug. Najveće države se dosta zadužuju, imaju velike fiskalne deficite, Evropa je u problemu izuzev Nemačke. Te najveće države tek čekaju fiskalni problemi, i mislim da je to dodatni razlog za zlato - ocenio je on.



Odgovarajući na pitanje od čega će najviše zavisiti kretanje cena zlata u narednom periodu, Đurđević je rekao da će cena zlata najviše zavisiti od očekivanja za kamatne stope, napomenuvši da se zbog korekcija cene zlata koja je bila u prethodnih mesec dana kada je zlato otišlo ispod nivoa od 4.000, očekuje da će se podizati kamate u Americi što dovodi do jačeg dolara i slabije cene zlata.

- Zavisiće i od inflacije, situacije na Bliskom istoku jer kako je krenuo rat na Bliskom istoku zlato je i tada krenulo da pada, što je mnoge iznenadilo. Zavisiće od dosta faktora, ali primarni je da li će biti mir u svetu, kakva će biti očekivanja za inflaciju i šta će biti sa kamatama u Americi i sa dolarom - ocenio je on.

Osvrćući se na odluku Srbije da gotovo kompletne zlatne rezerve čuva u zemlji, Đurđević je istakao da je takva strategija danas veoma značajna i dobra, jer treba imati suverenitet u tom smislu.

Kako je naveo, građani zlato ne treba da posmatraju nužno kao investiciju, već kao vid zaštite kapitala i od inflacije, imajući u vidu da zlato danas faktički čuva kupovnu moć.

- Ono što je najveća mana ovog prostora je to što najsuperiornija vrsta imovine koja generiše najveće bogatstvo, jesu akcije, tržište kapitala, a što nije dovoljno zastupljeno u Srbiji. Imamo nekretnine i zlato koje je popularna opcija kod nas, ali mislim da treba razmatrati prvenstveno tržište kapitala akcija - poručio je on.



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