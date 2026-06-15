Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje

Pred polazak pakujemo kofere i pravimo poslednju listu stvari koje „ne smeju da se zaborave“. A onda, gotovo uvek u trenutku kad mislimo da je sve gotovo, pojavi se jedno pitanje koje nismo ranije ni dotakli: „Kako ćemo plaćati na putovanju?“.

I tu kreće poznati niz pitanja - da li imamo devizni račun; da li nam kartica radi u inostranstvu; da li je mobilna aplikacija dovoljno praktična da možemo brzo da proverimo stanje; koliko nas košta podizanje gotovine u inostranstvu. Tad često sledi i ona rečenica koja zatvara dileme: „Sad je kasno da bilo šta menjamo. Snaći ćemo se. Ima i keša“. Ovakvi scenariji nisu nimalo slučajni.

Način na koji danas živimo naučio nas je da sve treba da bude brzo, jednostavno i dostupno odmah. Putovanja planiramo iz telefona, smeštaj rezervišemo u par klikova, karte kupujemo usput, a informacije dobijamo u realnom vremenu. Sve je prilagođeno nama, našem tempu i našem rasporedu.

Sve što „izlazi iz tog ritma“ odlažemo. Ne zato što nije važno, već zato što ne „gori“ dok ne postane hitno. A upravo tad shvatimo da bi i finansije trebalo da prate isti princip kao i ostatak života: da budu jednostavne, dostupne i spremne kad su nam potrebne.

Banke koje nastoje da kontinuirano pružaju rešenja za savremene izazove korisnika, davno su evoluirale u svojevrsne tehnološke kompanije. OTP banka, koja zauzima poziciju pionira i jednog od lidera u oblasti digitalizacije na srpskom tržištu i koju je svetski magazin Euromoney dve godine zaradom proglasio za „Najbolju digitalnu banku u Srbiji“, jedna je od njih. Pažljivo osluškuje potrebe korisnika i zato je uvek tamo gde oni najčešće i jesu: u digitalnom svetu.

Tako, između ostalog, OTP banka pruža uslugu onlajn otvaranja računa, bez odlaska u banku, gde god se nalazili i kad vama odgovara. Sve što vam je potrebno jeste da imate stabilnu internet konekciju, mobilni telefon ili laptop i da odaberete svoj paket računa.

Kako da račun u banci otvorite onlajn?

U četiri koraka i manje od 20 minuta. Proces se odvija putem video poziva kroz koji vas vodi agent Banke, pa u svakom trenutku znate šta je sledeći korak. OTP banka primenjuje savremene mehanizme zaštite - pouzdanu video identifikaciju, proveru dokumenata i upotrebu enkripcije - što znači da su vaši podaci potpuno sigurni.

1. Prvo, posetite sajt OTP banke i odaberite željeni paket - Fluo, Praktik ili Prestiž. Potom, unesite ime, prezime i JMBG i verifikujte email i broj mobilnog.

2. Sledi kratak razgovor sa agentom Banke, oko 15 minuta, čime se prikupljaju potrebne informacije za završni korak.

3. Po obavljanju razgovora, dobijate ugovor za potpisivanje bez štampanja papirologije i odlaska do Banke. Na broj telefona stiže vam kod uz koji se ugovor potpisuje i automatski postaje klijent.

4. Nakon uspešnog završetka procesa, stižu smernice za instalaciju OTP m-bank aplikacije preko koje možete da aktivirate digitalnu karticu.

Za mnoge koji se spremaju za put, upravo digitalna kartica je jedna od najznačajnijih pogodnosti. Jer, u trenutku kad ste već spakovali kofere, poslednja stvar koju želite je da čekate da vam stigne plastična kartica. Zato je tu digitalna. Čim otvorite račun možete da je aktivirate kroz OTP m-bank aplikaciju.

I… spremni ste za onlajn kupovinu ili beskontaktno plaćanje putem mobilnog novčanika - Apple Pay-a za iOS ili Google Pay-a za Android uređaje. Takođe, na ovaj način možete beskontaktno da podižete gotovinu na bankomatima.

Podjednako važno, dok putujete kroz region i šire, ne razmišljate o tome kolika je provizija za podizanje gotovine. Klijenti OTP banke mogu da podižu novac bez naknade na više od 4.500 OTP bankomata u osam zemalja: Crnoj Gori, Mađarskoj, Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Moldaviji, Sloveniji i Ukrajini.

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