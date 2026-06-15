EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,13 101,43din 101,74
CAD CAD 72,36 72,57din 72,79
AUD AUD 71,15 71,36din 71,57
GBP GBP 135,57 135,98din 136,39
CHF CHF 127,07 127,45din 127,83
KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje

Postoji obrazac koji se ponavlja gotovo pred svako putovanje. Mesecima unapred istražujemo destinacije, upoređujemo smeštaj, planiramo rute i rezervišemo prevoz. 

Autor:  Nina Stojanović
15.06.2026.09:00
0
Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje
Foto: khunkornStudio/Shutterstock
Sezona branja borovnica u punom jeku - radnika nema dovoljno iako je dnevnica 50 evra
Shutterstock
 Sezona branja borovnica u punom jeku - radnika nema dovoljno iako je dnevnica 50 evra
Prethodna vest
Najunosnije Svetsko prvenstvo ikada - ulaznice preko 10.000 dolara, prihodi milijarde
Foto: Erman Gunes / Shutterstock.com
 Najunosnije Svetsko prvenstvo ikada - ulaznice preko 10.000 dolara, prihodi milijarde
Sledeća vest

Pred polazak pakujemo kofere i pravimo poslednju listu stvari koje „ne smeju da se zaborave“. A onda, gotovo uvek u trenutku kad mislimo da je sve gotovo, pojavi se jedno pitanje koje nismo ranije ni dotakli: „Kako ćemo plaćati na putovanju?“.

I tu kreće poznati niz pitanja - da li imamo devizni račun; da li nam kartica radi u inostranstvu; da li je mobilna aplikacija dovoljno praktična da možemo brzo da proverimo stanje; koliko nas košta podizanje gotovine u inostranstvu. Tad često sledi i ona rečenica koja zatvara dileme: „Sad je kasno da bilo šta menjamo. Snaći ćemo se. Ima i keša“. Ovakvi scenariji nisu nimalo slučajni.

Način na koji danas živimo naučio nas je da sve treba da bude brzo, jednostavno i dostupno odmah. Putovanja planiramo iz telefona, smeštaj rezervišemo u par klikova, karte kupujemo usput, a informacije dobijamo u realnom vremenu. Sve je prilagođeno nama, našem tempu i našem rasporedu.

OTP banka

Sve što „izlazi iz tog ritma“ odlažemo. Ne zato što nije važno, već zato što ne „gori“ dok ne postane hitno. A upravo tad shvatimo da bi i finansije trebalo da prate isti princip kao i ostatak života: da budu jednostavne, dostupne i spremne kad su nam potrebne.

Banke koje nastoje da kontinuirano pružaju rešenja za savremene izazove korisnika, davno su evoluirale u svojevrsne tehnološke kompanije. OTP banka, koja zauzima poziciju pionira i jednog od lidera u oblasti digitalizacije na srpskom tržištu i koju je svetski magazin Euromoney dve godine zaradom proglasio za „Najbolju digitalnu banku u Srbiji“, jedna je od njih. Pažljivo osluškuje potrebe korisnika i zato je uvek tamo gde oni najčešće i jesu: u digitalnom svetu.

Tako, između ostalog, OTP banka pruža uslugu onlajn otvaranja računa, bez odlaska u banku, gde god se nalazili i kad vama odgovara. Sve što vam je potrebno jeste da imate stabilnu internet konekciju, mobilni telefon ili laptop i da odaberete svoj paket računa.

Kako da račun u banci otvorite onlajn?

U četiri koraka i manje od 20 minuta. Proces se odvija putem video poziva kroz koji vas vodi agent Banke, pa u svakom trenutku znate šta je sledeći korak. OTP banka primenjuje savremene mehanizme zaštite - pouzdanu video identifikaciju, proveru dokumenata i upotrebu enkripcije - što znači da su vaši podaci potpuno sigurni.

1.       Prvo, posetite sajt OTP banke i odaberite željeni paket - Fluo, Praktik ili Prestiž. Potom, unesite ime, prezime i JMBG i verifikujte email i broj mobilnog.

2.       Sledi kratak razgovor sa agentom Banke, oko 15 minuta, čime se prikupljaju potrebne informacije za završni korak.

3.       Po obavljanju razgovora, dobijate ugovor za potpisivanje bez štampanja papirologije i odlaska do Banke. Na broj telefona stiže vam kod uz koji se ugovor potpisuje i automatski postaje klijent.

4.       Nakon uspešnog završetka procesa, stižu smernice za instalaciju OTP m-bank aplikacije preko koje možete da aktivirate digitalnu karticu.

Za mnoge koji se spremaju za put, upravo digitalna kartica je jedna od najznačajnijih pogodnosti. Jer, u trenutku kad ste već spakovali kofere, poslednja stvar koju želite je da čekate da vam stigne plastična kartica. Zato je tu digitalna. Čim otvorite račun možete da je aktivirate kroz OTP m-bank aplikaciju.

I… spremni ste za onlajn kupovinu ili beskontaktno plaćanje putem mobilnog novčanika - Apple Pay-a za iOS ili Google Pay-a za Android uređaje. Takođe, na ovaj način možete beskontaktno da podižete gotovinu na bankomatima.

Podjednako važno, dok putujete kroz region i šire, ne razmišljate o tome kolika je provizija za podizanje gotovine. Klijenti OTP banke mogu da podižu novac bez naknade na više od 4.500 OTP bankomata u osam zemalja: Crnoj Gori, Mađarskoj, Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Moldaviji, Sloveniji i Ukrajini.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
OTP Banka onlajn otvaranja računa

Povezane vesti

Investicioni fondovi kao pametan izbor - zašto sve više građana ulaže?
Foto: OTP banka

Investicioni fondovi kao pametan izbor - zašto sve više građana ulaže?

09:00 | 0
SRBIJA OBEZBEDILA SNABDEVANJE GASOM Do 1. septembra rezerve u Banatskom dvoru iznosiće 400 miliona kubnih metara
Foto: Shutterstock

SRBIJA OBEZBEDILA SNABDEVANJE GASOM Do 1. septembra rezerve u Banatskom dvoru iznosiće 400 miliona kubnih metara

16:06 | 0
VEĆI BROJ STRANIH BANAKA U SRBIJI U decembru prošle godine poslovalo ih je 23
Alo/Vladimir Marković

VEĆI BROJ STRANIH BANAKA U SRBIJI U decembru prošle godine poslovalo ih je 23

09:11 | 0
OTP banka daje dva miliona dinara za razvoj proizvoda koji rešava problem brzog kvarenja voća i povrća
Foto: Otp banka

OTP banka daje dva miliona dinara za razvoj proizvoda koji rešava problem brzog kvarenja voća i povrća

19:24 | 0
Komentari (0)

Finansije i Berza

Nedeljni promet na Beogradskoj berzi oko 459,74 miliona dinara
Foto: Shutterstock/Luke Jade

Nedeljni promet na Beogradskoj berzi oko 459,74 miliona dinara

18:08 Finansije i Berza
Promet na Beogradskoj berzi oko 5,49 miliona dinara
Foto: Vladimir Marković

Promet na Beogradskoj berzi oko 5,49 miliona dinara

17:16 Finansije i Berza
I dizel i benzin su pojeftinili - nove cene goriva u Srbiji
Foto: Shutterstock

I dizel i benzin su pojeftinili - nove cene goriva u Srbiji

12:49 Finansije i Berza
Narodna banka Srbije zadržala referentnu kamatnu stopu
Foto: Hypostasis / Shutterstock.com

Narodna banka Srbije zadržala referentnu kamatnu stopu

11:47 Finansije i Berza
NBS objavila podatke - građani Srbije sve više plaćaju karticama
Foto: Galdric PS/Shutterstock

NBS objavila podatke - građani Srbije sve više plaćaju karticama

18:30 Finansije i Berza
Beogradska berza ostvarila promet od preko 6,76 miliona dinara - indeksi neujednačeni 
Foto:Shutterstock

Beogradska berza ostvarila promet od preko 6,76 miliona dinara - indeksi neujednačeni 

15:52 Finansije i Berza
Goša FOM najveći dobitnik - promet na Beogradskoj berzi oko 158,33 miliona dinara
Foto: Vladimir Marković

Goša FOM najveći dobitnik - promet na Beogradskoj berzi oko 158,33 miliona dinara

17:32 Finansije i Berza
Bitkoin u padu - obim trgovine prešao 32,45 milijardi evra 
Foto: Shutterstock

Bitkoin u padu - obim trgovine prešao 32,45 milijardi evra 

15:42 Finansije i Berza
Evro izgubio poverenje - Švedska daje prednost svojoj valuti 
Foto:Shutterstock

Evro izgubio poverenje - Švedska daje prednost svojoj valuti 

14:48 Finansije i Berza
Stižu nova pravila za banke u Srbiji - građane očekuje veća zaštita i stroža kontrola
Shutterstock

Stižu nova pravila za banke u Srbiji - građane očekuje veća zaštita i stroža kontrola

14:45 Finansije i Berza

Najnovije

Najčitanije

7min

Ne krećite dalje dok ovo ne proverite - putnici upozoreni na važan detalj u pasošu

10min

Severni tok 2 tužio EU - spor oko ruskog gasa ulazi u novu fazu

22min

Najjače zemlje na istorijskoj prekretnici - Nemci i Švajcarci imaju isti problem

26min

Naselje u Evropi gde je godišnja kirija samo 88 centi - svako može da se useli, ali...

37min

Zaboravite Wi-Fi - naučnici razvili novu tehnologiju koja postiže rekordne brzine i koristi svetlost 

1D

Izbacite ih, lako je - svakodnevne navike koje vam prazne novčanik

1D

Cene smeštaja za svačiji džep - pored Ibra, prelepa srpska banja mami turiste

1D

Dominacija Rusije i Saudijske Arabije je srušena - SAD su preuzele vođstvo

1D

Uskoro otvaranje Moravskog koridora do Kraljeva

23H

Spora, ali dostižna - policija vlasniku vratila motor koji mu je nestao pre 42 godine

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,13 101,43 101,74
CAD CAD 72,36 72,57 72,79
AUD AUD 71,15 71,36 71,57
GBP GBP 135,57 135,98 136,39
CHF CHF 127,07 127,45 127,83

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.440,00 €
ETH ETH 1.478,96 €
LTC LTC 38,89 €
DOT DOT 0,85 €
BCH BCH 180,98 €
LINK LINK 7,00 €
BNB BNB 528,66 €
XMR XMR 294,43 €
Powered by CoinGecko API