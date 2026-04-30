ALTA banka: Partnerstvo kao temelj promene- veče posvećeno budućnosti i SEPA standardima

Fokus susreta bio je na novim mogućnostima za domaću privredu i unapređenju svakodnevnog poslovanja kroz integraciju u savremene evropske finansijske tokove.

Sa željom da SEPA sistem, njegov značaj i efikasnost približi partnerima sa kojima svakodnevno gradi čvrste veze, ALTA banka je sinoć u hotelu Hilton ugostila klijente, saradnike i prijatelje. Kao institucija koja odgovornost prema klijentima stavlja na prvo mesto, ALTA banka je ovo veče posvetila budućnosti koja donosi brža i jednostavnija plaćanja. Fokus susreta bio je na konkretnim rešenjima i promenama koje od 5. maja donosi ovaj novi evropski standard plaćanja. SEPA je ključ koji domaćoj privredi i građanima otvara vrata evropskog tržišta i menja način poslovanja sa ino partnerima. Kao nova ulaznica u savremene platne tokove, ovaj standard predstavlja prekretnicu za domaće poslovanje, a ALTA banka je ovim susretom klijentima trasirala put ka najmodernijoj finansijskoj mreži.

“Veliko mi je zadovoljstvo što smo se danas okupili u ovom lepom ambijentu kako bismo, u prijatnom druženju, razmenili važne informacije i razgovarali o koraku koji naše bankarsko tržište čini delom moderne evropske mreže.

SEPA je naša zajednička ulaznica u svet bržeg, jednostavnijeg i efikasnijeg poslovanja, prostora u kome granice u platnom prometu praktično nestaju. Želja nam je da kroz današnju prezentaciju sagledate prednosti koje ovaj sistem donosi vašem poslovanju, ali i da ostatak večeri iskoristimo za razmenu ideja i dalje jačanje našeg partnerstva.“, poručila je dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke.

Gosti su imali priliku da uživaju u pažljivo osmišljenom gastronomskom putovanju kroz zemlje članice SEPA područja. Od prefinjenih francuskih zalogaja do autentičnih italijanskih delicija, posluženje je simbolično dočaralo tržište bez granica kojem se pridružujemo. Razmena ideja i iskustava među zvanicama u prijatnoj atmosferi potvrdila je da su upravo čvrsti partnerski odnosi temelj na kojem ALTA banka gradi svoju viziju budućnosti.

SEPA u praksi: efikasnost i uštede



U praksi, SEPA donosi konkretne koristi kompanijama koje redovno posluju sa partnerima iz Evropske unije. Brže knjiženje priliva u evrima direktno unapređuje upravljanje likvidnošću, dok optimizacija i smanjenje broja učesnika u lancu plaćanja u odnosu na konvencionalni Swift model, dovodi do nižih ukupnih troškova poslovanja. Ujednačeni rokovi izvršenja i jasna struktura naknada doprinose preciznijem finansijskom planiranju, a brže poravnanje faktura skraćuje ciklus naplate i smanjuje potrebu za dodatnim finansiranjem obrtnog kapitala. Za izvoznike, distributere i kompanije koje posluju na evropskom tržištu, ovakav okvir pojednostavljuje svakodnevno procese jer se isti model plaćanja primenjuje na više tržišta, bez potrebe za prilagođavanjem procedura za svaku zemlju pojedinačno.

Fokus ALTA banke je na doslednoj primeni evropskih pravila i jasno definisanim procesima koji klijentima obezbeđuju pouzdanost i predvidljivost.

Takav pristup oslanja se na praksu i znanje izgrađene unutar ALTA Grupe u oblasti platnih usluga. Kroz ALTA Pay, kao platnu platformu sa razvijenom mrežom i značajnim operativnim obimom, ALTA Grupa je godinama radila u okruženju koje zahteva brzinu, kontinuitet i pouzdanost u obradi velikog broja transakcija. Ovi temelji dodatno su učvršćeni iskustvom stečenim primenom principa otvorenog bankarstva, što omogućava visok stepen interoperabilnosti sa savremenim platnim standardima.

Upravo takva operativna zrelost predstavlja osnov za doslednu primenu SEPA standarda u bankarskom kontekstu.

Iako SEPA uvodi novi okvir poslovanja u evrima, ALTA banka zadržava punu funkcionalnost platnog prometa van SEPA područja kroz međunarodne platne mreže. Takođe, ALTA banka, u skladu sa važećim regulatornim okvirom, obezbeđuje i uslugu regionalnog kliringa za transakcije između privrednih subjekata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, pri čemu se kliring sprovodi posredstvom Narodne banke Srbije. Klijentima banke obezbeđen je kompletan spektar usluga za međunarodno poslovanje.

Primena SEPA platnog sistema stvara tržišni okvir koji izjednačava uslove za sve banke i dodatno intenzivira konkurentsku dinamiku među tržišnim učesnicima. U takvom okruženju, razlike se grade kroz organizaciju, operativnu spremnost i sposobnost banaka da klijentima obezbede konkretne benefite i jednostavnije poslovanje kroz SEPA platni sistem. U tom ambijentu, ALTA banka dobija potvrdu modela poslovanja koji je već usklađen sa evropskim načinom rada i očekivanjima tržišta.

