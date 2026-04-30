Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 31,89 milijardi evra, za nijansu više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 29 u kategoriji "strah", malo bolje u odnosu na jučerašnjih 26 u istoj kategoriji, što ukazuje na skroman rast optimizma na tržištu.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 1,92 odsto na 1.935,72 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) pala za 1,24 odsto na 525,78 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 1,07 odsto na 71,03 evra, a avalanš (AVAX) za 1,19 odsto na 7,78 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,12 evra, što je za 0,98 odsto manje nego juče, piše Tanjug.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute MEGA, BIO i FLOW.

