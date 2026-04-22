Indeks Beogradske berze Belex15 je pao za 0,13 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,06 odsto.

Listu dobitnika predvodile su akcije Fabrike hleba i mleka iz Surdulice koje su porasle za 14,48 odsto i na kraju trgovanja vredele po 6.869 dinara.

Na ovoj listi našle su se i akacije Impol Sevala iz Sevojna koje s 4eu porasle za 0,02 odsto i na zatvaranju vredele po 6.501 dinara.

Na listi gubitnika našla se jedino beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje čije su akcije pale za 0,65 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.987 dinara, prenosi Tanjug.

Akcijama Fabrike hleba i mleka iz Surdulice danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 1.250.158 dinara, a na drugom mestu bio Philip Morris Operations iz Niša sa prometom od 364.000 dinara.



