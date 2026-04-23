Industrijski prosek Dau Džonsa porastao je za 0,69 odsto na 49.490 poena, dok je S&P 500 porastao za 1,05 odsto na 7.137 poena, a Nasdaq za 1,64 odsto na 24.657 poena.

Nakon dva dana pada, S&P 500 i Nasdaq su juče dostigli rekordne nivoe, uglavnom zahvaljujući rastu cena akcija u tehnološkom sektoru u proseku za 2,3 odsto. Indeks tehnološkog sektora S&P je porastao u 15 od poslednjih 16 dana, predvodeći oporavak tržišta.

Dobro raspoloženje investitora je posledica boljih nego očekivanih kvartalnih poslovnih rezultata kompanija. Od kompanija i banaka u indeksu S&P 500 koje su do sada objavile rezultate, oko 87 odsto je nadmašilo očekivanja analitičara.

Kao rezultat toga, procenjuje se da je zarada kompanija S&P 500 u prvom kvartalu sada porasla u proseku za oko 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ali obim trgovanja ispod proseka sugeriše da su investitori oprezni.

Oko 16 milijardi akcija je juče promenilo vlasnika na američkim berzama, u poređenju sa prosekom od oko 18,3 milijarde u proteklih 20 dana. Investitori su oprezni zbog neizvesnosti oko mirovnih pregovora između SAD i Irana.

Predsednik SAD Donald Tramp odlučio je da produži primirje sa Iranom kako bi Teheranu dao više vremena da se dogovori o svojim predlozima.

Međutim, američka mornarica će nastaviti da blokira iranske luke. Iran, u međuvremenu, i dalje blokira Ormuski moreuz, a juče je zaplenio dva kontejnerska broda koji su pokušavali da izađu iz Persijskog zaliva kroz moreuz.

"Svima je to pomalo dosadilo... tržište se nada nekoj vrsti korisnog ili barem pristojnog ishoda. Korporativne zarade su dobre, ali pitanje je da li će tako ostati ako se rat nastavi", rekao je Stiven Masoka, potpredsednik kompanije Wedbush Securities.

A, na evropskim berzama, cene akcija su juče pale. Londonski indeks FTSE pao je za 0,21 odsto na 10.476 poena, dok je frankfurtski DAX pao za 0,31 odsto na 24.194 poena, a pariski CAC 40 za 0,96 odsto na 8.156 poena.

