Belex15 je pao za 1,47 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,59 odsto.

Listu dobitnika predvodile su akcije Preduzeća za puteve Valjevo koje su porasle za 19,84 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.996 dinara.

Na ovoj listi našle su se i akcije Homolja iz Žagubice koje su porasle za 10 odsto i na zatvaranju vredele po 385 dinara.

Na listi gubitnika našle su se akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje koje su pale za 7,4 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.840 dinara, kao i akcije Impol Sevala iz Sevojna koje su pale za 0,02 odsto i na kraju trgovanja vredele po 6.500 dinara.

Akcijama Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 4.060.000 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Homolja iz Žagubice sa prometom od 1.200.045 dinara.

