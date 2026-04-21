Indeksi Beogradske berze danas su zabeležili pad vrednosti i to, Belex15 za 0,10 odsto, a Belexline za 0,17 odsto, prenosi Tanjug.

Na dobitničkoj listi danas nije bilo nikoga, dok se na listi gubitnika našao jedino Energoprojekt holding iz Beograda, čije su akcije pale za 4,76 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 500 dinara. Akcijama niške kompanije Filip Moris danas je najviše trgovano, uz ostvareni promet od 937.300 dinara, dok je na drugom mestu bio pomenuti Energoprojekt s prometom od 75.000 dinara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







