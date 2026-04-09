Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, navedeni poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S i poreski bilans na Obrascu PB 2 podnesu Poreskoj upravi najkasnije do 15. aprila tekuće godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez, navodi se u saopštenju Poreske uprave.

Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi, piše Tanjug.

Kako se ističe u saopštenju, nepostupanje u propisanom roku povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.