Indeks Beogradske berze Belex15 je porastao za 0,89 odsto, dok je Belexline bio u plusu za 0,66 odsto, prenosi Tanjug.



Prva na listi dobitnika je kompanija Energoprojekt holding iz Beograda sa rastom cena od pet odsto čije su akcije na zatvaranju vredele po 525 dinara.



Sledi beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje sa rastom od 2,77 odsto i cenom akcija na kraju trgovanja od 2.000 dinara, a potom Metalac iz Gornjeg Milanovca čije su akcije bile u plusu od 2,19 odsto i na zatvaranju vredele 2.146 dinara.



Poslednje na listi dobitnika bilo je preduzeće Planum GP iz Beograda čije su akcije na zatvaranju vredele po 507 dinara nakon rastaa od 2,01 odsto.



Gubitnika danas nije bilo, a najviše se trgovalo akcijama Philip Morris Operations iz Niša čiji je promet iznosio 391.300 dinara, a potom slede akcije beogradskog Aerodroma Nikola Tesla kojima je ostvaren promet od 256.000 dinara.



