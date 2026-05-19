Indeks Beogradske berze Belex15 danas je opao za 0,69 odsto, a Belexline za 0,53 odsto, prenosi Tanjug.



Na listi dobitnika nije bilo nijedne kompanije.



Listu gubitnika predvodile su akcije firme Energoprojekt holding iz Beograda koje su pale za 6,86 odsto i na zatvaranju vredele po 506 dinara.



Drugo mesto zauzeo je beogradski Aerodrom ''Nikola Tesla'', čije su akcije bile 2,45 odsto niže i na kraju trgovanja su vredele po 1.951 dinar.



Akcijama beogradskog BAS-a danas je najviše trgovano uz promet od 337.845 dinara, a na drugom mestu našao se Aerodrom ''Nikola Tesla'' iz Beograda s prometom od 202.944 dinara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.