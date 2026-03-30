Dok se razmatra prodaja, jedna činjenica i dalje intrigira, dug Habzburga prema porodici Fuger nikada nije vraćen.



Porodica Fuger nekada je bila među najmoćnijim finansijskim dinastijama u Evropi, finansirali su careve i pape, razvijali trgovačke mreže i imali ogroman uticaj na političke tokove.



Danas bi banka koju su osnovali njihovi potomci mogla da promeni vlasnika.



Austrijska Vienna Insurance Group (VIG) razmatra prodaju Fuerst Fuger Privatbank, male privatne banke specijalizovane za upravljanje imovinom, osnovane 1954. godine.



Kako prenose izvori, odluka će verovatno uslediti nakon završetka preuzimanja kompanije Nuernberger Versicherung, koja je trenutno vlasnik banke.



Ova finansijska institucija upravlja imovinom vrednom skoro sedam milijardi evra, uglavnom za bogate klijente, a procenjuje se da bi mogla vredeti oko 120 miliona evra. Ipak, interesovanje investitora moglo bi dodatno da podigne cenu, posebno zbog evropske bankarske licence koju poseduje.



Banka se nalazi u istorijskoj palati porodice Fugger u Augsburgu i nosi ime koje ima posebno mesto u evropskoj istoriji. U 15. i 16. veku, Fuggeri su izgradili ogromno poslovno carstvo zasnovano na rudarstvu, trgovini i bankarstvu. Njihovi krediti pomogli su uspon dinastije Habzburg, dok su istovremeno imali snažan uticaj i u Vatikanu.



Međutim, njihova finansijska dominacija okončana je u 17. veku, nakon više bankrota španske države. Ipak, zanimljivo je da Habzburzi i danas duguju velike sume ovoj porodici, iako naplata tih dugova nije pokretana još od Bečkog kongresa 1815. godine.



"Uvek to pomenem kada sretnem nekog iz porodice Habzburg", izjavila je grofica Tun-Fuger u jednom ranijem intervjuu.



Danas potomci Fuggerovih žive od prihoda sa oko 3.200 hektara šuma u Nemačkoj, ali i od drugih ulaganja, koja im omogućavaju i finansiranje humanitarnih projekata.



Među njima se izdvaja Fuggerei u Augsburgu, jedan od najstarijih projekata socijalnog stanovanja na svetu, gde stanari i dalje plaćaju simboličnu kiriju od svega 88 centi godišnje.



Fuerst Fugger Privatbank osnovao je Fridrih Karl, knez Fugger-Babenhauzena, sa ciljem da objedini porodične finansije, piše Biznis.



Banka je 1999. godine prešla u vlasništvo osiguravajuće kuće Nuernberger, ali i dalje koristi bogato istorijsko nasleđe porodice kao deo svog identiteta. Tokom 2024. godine zapošljavala je 144 radnika i ostvarila neto profit od 13,6 miliona evra.



