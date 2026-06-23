"Zajedno ćemo aktivno raditi kako bismo bili što efikasniji i kako bismo izbegli neke greške. Imajući u vidu da ćemo u ta 93 dana imati neverovatnih 8.000 događaja, važno je da sve funkcioniše na najbolji mogući način", napisao je Mali na Instagramu.

Mali i izvršni direktor Ekspo 2030 Rijad Talal Al-Mari saglasili su se da projekti poput Ekspa podstiču dalja ulaganja investitora, razvoj grada i zemlje, ali i da menjaju sliku nacije.

"Dobili smo potvrdu da će Sudijska Arabija imati jedan od najvećih paviljona s obzirom na to da im je važno da se na pravi način predstave svetu uoči održavanja Ekspa 2030", naveo je Mali.

Mali je ovom prilikom upoznao Al-Marija sa domaćom ekonomskom politikom i onim što je država postigla u protekloj deceniji.

"Posebno sam naglasio da očekujemo da naredne godine budemo broj jedan po stopi privrednog rasta u Evropi", kaže Mali i dodaje da su prijatelji iz Saudijske Arabije impresionirani Beogradom na vodi, srpskom kulturnom ponudom i istorijom.

U Beogradu je danas potpisan Sporazum o struktuiranom prenosu znanja i programu posmatranja između Ekspo 2027 Beograd i Ekspo 2030 Rijad, koji će omogućiti razmenu iskustava i primenu najboljih praksi u pripremi i realizaciji specijalizovanih izložbi.

Sporazum su potpisali direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić i izvršni direktor Ekspo 2030 Rijad Talal Al-Mari, u prisustvu generalnog sekretara Međunarodnog biroa za izložbe Dimitrija Kerkentzesa.

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo biće održana od 15. maja do 15. avgusta naredne godine u Beogradu sa temom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve". Očekuje se da Beograd u tom periodu poseti više od pet miliona ljudi iz celog sveta. Učešće na Ekspu do sada je potvrdilo 139 zemalja.

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