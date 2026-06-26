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Expo 2027

Od protokola do međunarodnih paviljona: šta najviše privlači buduće EKSPO Plejmejkere

Više od 6.900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volonterski program Ekspo Plejmejkeri, a njihovi izbori pokazuju koliko su interesovanja budućih volontera raznovrsna.

Autor:  Nina Stojanović
26.06.2026.11:20
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Od protokola do međunarodnih paviljona: šta najviše privlači buduće EKSPO Plejmejkere
Foto:Ekspo 2027
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Od saradnje sa međunarodnim učesnicima i volontiranja u paviljonima, preko podrške u realizaciji programa i protokolarnih aktivnosti, do podrške posetiocima i sportskim događajima.

Posebnu pažnju budućih volontera privlači volontersko angažovanje u sektoru Protokol. Koordinacija dolazaka međunarodnih i domaćih delegacija, podrška u realizaciji zvaničnih poseta i učešće u protokolarnim aktivnostima pružaju jedinstvenu priliku da se iz neposredne blizine upozna funkcionisanje jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja na svetu. Upravo zato je ova pozicija među najatraktivnijim izborima kandidata koji žele dinamično multikulturalno okruženje i priliku da kroz volontiranje daju doprinos organizaciji jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja današnjice. Za mnoge kandidate upravo je mogućnost svakodnevne saradnje sa ljudima iz različitih zemalja i kultura jedan od glavnih razloga za prijavu.


Plejmejkeri će biti podrška timovima zemalja učesnica, pomagati u komunikaciji sa posetiocima i pružati podršku u realizaciji brojnih prezentacija, kulturnih programa i drugih aktivnosti. Volontiranje u međunarodnim paviljonima pruža jedinstvenu priliku za angažovanje u multikulturalnom okruženju i neposrednu saradnju sa ljudima iz različitih delova sveta. Među najtraženijim su i pozicije u sektoru Program i sadržaj. Volonteri u malim paviljonima, edukativnim programima i drugim programskim celinama pružaju podršku u realizaciji radionica, predavanja, prezentacija i brojnih sadržaja koji će obeležiti Ekspo 2027. Za mnoge kandidate upravo je mogućnost da kroz društveno-odgovoran volonterski angažman budu deo programa koji svakodnevno okuplja hiljade posetilaca glavni motiv za prijavu.


Ljubitelji sporta, ali i dobre organizacije, u velikom broju su se opredelili za poziciju volontera za organizaciju sportskih događaja. Na ovoj poziciji učestvuju u pripremi sportskih sadržaja i stiču dragoceno iskustvo kroz podršku u realizaciji velikih manifestacija i saradnju sa iskusnim organizatorima i supervizorima. Na ovaj način volonteri daju neposredan doprinos uspešnoj realizaciji sportskih programa koji će biti deo Ekspa 2027.


Takođe, važnu ulogu imaće i volonteri na Ekspo info pultovima, koji će biti prva tačka kontakta za mnoge goste izložbe. Oni će pomagati posetiocima da se snađu u programima, paviljonima i sadržajima izložbe i svojim znanjem, energijom i gostoprimstvom doprinositi atmosferi dobrodošlice po kojoj će EKSPO 2027 biti prepoznat.
Veliko interesovanje vlada i za brojne pozicije u sektoru Operacije, koje su ključne za svakodnevno funkcionisanje izložbe. Među njima su i parking hostovi, koji pomažu posetiocima u snalaženju i usmeravanju, kao i volonteri koji pružaju podršku bezbednom, organizovanom i efikasnom funkcionisanju Ekspo lokacije. Upravo kroz ovaj vid volonterskog angažovanja mnogi kandidati žele da daju neposredan doprinos kvalitetnom iskustvu svih posetilaca.


Ekspo Plejmejkeri nisu samo podrška organizaciji izložbe. Oni su deo zajednice koja kroz volontiranje aktivno učestvuje u projektu od javnog značaja i pomaže da Beograd 2027. godine spremno dočeka svet. Njihov nesebičan doprinos zajednici u međunarodnom okruženju predstavlja trajno nasleđe EKSPO 2027 i važan doprinos razvoju kulture volontiranja u Srbiji. Bez obzira na to da li sebe vidite u ulozi domaćina, podrške programskim aktivnostima, saradnika u međunarodnim paviljonima ili podrške posetiocima, među 48 volonterskih pozicija sigurno postoji mesto za vas. Za mnoge će to biti prilika za prvo veliko volontersko iskustvo, za neke nova prijateljstva, nova znanja i veštine, a za sve zajedno prilika da budu deo EKSPO 2027 Beograd.


Volonterska platforma dostupna je na adresi https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/, kao i putem zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027. Sve informacije o programu Ekspo Plejmejkeri dostupne su i putem Instagram i TikTok naloga Expo Playmakers, kao i putem imejl adrese playmakers@expobelgrade2027.org. Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina. Za dodatne informacije dostupan je Kontakt centar Ekspo 2027 Beograd na broj 011 2027 555.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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