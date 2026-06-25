Iako mala po veličini, ova ostrvska država u Gvinejskom zalivu izdvaja se po snažnoj povezanosti čoveka i prirode, kao i po jedinstvenom kulturnom izrazu koji se prenosi kroz generacije. Sao Tome i Prinsipe je jedna od retkih zemalja na svetu sa statusom UNESKO biosfernog rezervata, što dodatno potvrđuje njenu posvećenost očuvanju prirodne ravnoteže.



Tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027, posetioci će imati priliku da upoznaju kulturno bogatstvo ove zemlje kroz tradicionalne igre, muziku i običaje koji neguju zajedništvo i identitet. Posebnu zanimljivost predstavljaju tradicionalne igre, među kojima se izdvaja i igra slična „ćoravoj baki“, što ukazuje na univerzalnost dečje igre i kulturne sličnosti koje povezuju različite delove sveta.



Muzika i scenski izrazi imaju važno mesto u kulturi Sao Tome i Prinsipe. Tradicionalni žanrovi kao što su Dêxa, Socopé i Ússua, kao i kulturni izraz Tchiloli, koji je prepoznat kao svetska baština, predstavljaju snažan spoj umetnosti, istorije i zajedničkog sećanja.



Zemlja se sve više pozicionira i na međunarodnoj sceni kroz učešće na svetskim izložbama i turističkim manifestacijama, uključujući Expo Osaka 2025 i Fitur 2026, gde je nagrađena za doprinos međunarodnoj turističkoj saradnji.



Ekonomija Sao Tome i Prinsipe zasniva se na poljoprivredi, turizmu i proizvodnji kakaa, uz postepen razvoj i stabilizaciju ekonomskih pokazatelja. Sa populacijom od nešto više od 200.000 stanovnika, zemlja predstavlja dinamično i kompaktno društvo sa jasnom orijentacijom ka održivoj budućnosti. Prirodne lepote, poput vulkanskog vrha Piko Kao Grande, tropskih plaža i bogatih ekosistema, svrstavaju ovu zemlju među najatraktivnije eko-turističke destinacije, dok lokalna gastronomija odražava jednostavnost i blisku povezanost sa prirodom.



„Ekspo 2027 Beograd predstavlja priliku da otkrijemo kulture koje kroz svoju autentičnost i odnos prema prirodi donose izuzetno važne poruke o održivoj budućnosti. Sao Tome i Prinsipe nudi upravo takvu perspektivu, pokazujući kako se kultura, tradicija i prirodni resursi mogu razvijati u harmoniji“, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.



Sao Tome i Prinsipe će se na Ekspo 2027 Beograd predstaviti kao zemlja koja kroz svoju autentičnost, prirodnu ravnotežu i kulturno nasleđe gradi prepoznatljiv identitet na globalnoj sceni.



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