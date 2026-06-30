Ovaj rezultat predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u pripremama za specijalizovanu izložbu, koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu okupiti države i međunarodne organizacije iz celog sveta oko teme "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".

Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne zajednice u Srbiju kao domaćina i doprinosi raznovrsnosti programa koji očekuje milione posetilaca.

"Dostizanje brojke od 140 potvrđenih međunarodnih učesnica snažna je potvrda da svet prepoznaje značaj specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Ponosni smo na poverenje koje nam je ukazano i nastavljamo da zajedno sa našim međunarodnim partnerima gradimo događaj koji će ostaviti trajno nasleđe Srbiji i celom regionu", izjavio je direktor kompanije EHRO 2027 doo Beograd Danilo Jerinić.

Paralelno sa rastom broja potvrđenih učesnica, nastavljaju se radovi na izgradnji izložbenog kompleksa i pripreme programskih sadržaja, dok međunarodne učesnice zajedno sa organizatorom razvijaju koncepte svojih nastupa, navodi se u saopštenju preduzeća Ekspo 2027.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a očekuje se više od četiri miliona poseta tokom njenog 93-dnevnog trajanja.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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