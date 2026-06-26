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Expo 2027

Ekspo ulazi u završnu fazu - poznato kada će biti gotov Nacionalni stadion

Gradilište za EXPO 2027 u Surčinu napreduje planiranom dinamikom, a Nacionalni stadion biće u potpunosti završen do marta naredne godine, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Autor:  Nina Stojanović
26.06.2026.09:20
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Ekspo ulazi u završnu fazu - poznato kada će biti gotov Nacionalni stadion
Foto: Ekspo 2027
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Kako je istakla, iako Nacionalni stadion formalno nije deo kompleksa EXPO 2027, nalazi se u непосредној blizini i predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se realizuju u okviru razvoja ovog dela Beograda.

„On zvanično nije deo Ekspa, ali je tu u komšiluku. Ovaj Nacionalni stadion će biti završen do marta u građevinskom smislu u potpunosti“, rekla je Sofronijević.

Ministarka je ocenila da je EXPO trenutno jedan od najsloženijih infrastrukturnih projekata ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Na gradilištu u Surčinu svakodnevno je angažovano više od 3.500 radnika, dok se paralelno izvode radovi na više objekata i saobraćajnih projekata.

„Koordinacija svih učesnika na izgradnji je, po mom mišljenju, čak važnija od same izgradnje objekata“, istakla je Sofronijević gostujući na RTS-u.

Pored izgradnje paviljona za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO 2027, intenzivno se rade i ključni infrastrukturni projekti, među kojima su železnička pruga od Zemun Polja do Nacionalnog stadiona, nova železnička stanica Novi Beograd, kao i prateća saobraćajna infrastruktura.

Kako je naglasila, cilj projekta nije samo organizacija međunarodne izložbe koja će trajati 93 dana, već dugoročno unapređenje saobraćajne mreže, urbanog razvoja i kvaliteta života.

„Ne gradimo samo za izložbu koja traje 93 dana, već za decenije koje dolaze, za našu decu i unuke“, poručila je ministarka.

Međunarodna specijalizovana izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta naredne godine pod sloganom „Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve“.

Organizatori očekuju da će tokom trajanja manifestacije Beograd posetiti više od pet miliona ljudi iz celog sveta, dok je učešće do sada potvrdilo 139 država.

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nacionalni stadion Ekspo Ekspo 2027

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