Mali je saopštio da je učešće na EXPO 2027 Beograd potvrdilo oko 140 zemalja i da se radi na tome da se privče još njih, gostujući na RTS-u.



"To smo postavili sebi kao cilj. Ovo će sigurno biti najuspešniji specijalizovani Ekspo ikada. Sledeće godine to će biti najveći događaj na svetu, a biće u Srbiji. To će, naravno, biti najveći događaj u našoj istoriji", istakao je Mali.



Podsetimo, specijalizovana izložba EXPO 2027 u Beogradu će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", a očekuje se da će tokom 93 dana trajanja izložbe srpska prestonica privući više od pet miliona posetilaca iz celog sveta.



Takođe, očekuje se da će tokom održavanja izložbe biti potrebno oko 20.000 volontera, a do sada je stiglo više od 6.000 prijava iz više od 60 zemalja sveta.



Prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu biće jedan od najvećih međunarodnih događaja na planeti 2027. godine za koji se smatra da će predstavljati prekretnicu u globalnoj prepoznatljivosti Srbije i regiona.



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