Iz zemlje koja je svetu podarila mornu, muzički žanr koji mnogi opisuju kao najlepši zvuk nostalgije, dolazi priča o kulturi koja je čežnju za okeanom pretvorila u univerzalni jezik emocija.

Morna je duša Zelenortskih Ostrva (Kabo Verdea), dubok i melanholičan izraz oblikovan istorijom, migracijama i prostranstvom Atlantskog okeana. Ovaj jedinstveni muzički izraz, upisan na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, približila je svetskoj publici legendarna Cezarija Evora, "Bosa diva", čiji je prepoznatljiv glas preneo muzičku tradiciju Kabo Verdea milionima ljudi širom sveta.

Pored morne, Zelenortska Ostrva poznata su po ritmovima funane, batukua i koladeire, kao i po bogatom kreolskom nasleđu nastalom na susretu afričkih i evropskih uticaja.

Posetioci Ekspa imaće priliku da otkriju i prirodna bogatstva arhipelaga, od istorijskog grada Cidade Velha, koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine, do vulkanskog ostrva Fogo, doma jedinog aktivnog vulkana u zemlji. Sport zauzima posebno mesto u nacionalnom identitetu zemlje.

Zelenortska Ostrva su 2026. godine ispisala istoriju plasiravši se po prvi put na Svetsko prvenstvo u fudbalu, postavši jedna od najmanjih država koja je izborila mesto na najvećoj sportskoj sceni sveta. Njihova reprezentacija, poznata kao "Plave ajkule", uoči Mundijala odigrala je i prijateljsku utakmicu protiv Srbije, pa će se dve zemlje nakon susreta na terenu ponovo sresti u Beogradu - ovoga puta na globalnoj sceni saradnje, kulture i inovacija.

Zemlja je dala i brojne međunarodno priznate sportiste, među kojima se izdvaja košarkaš Valter "Edi" Tavareš, jedan od najuspešnijih afričkih igrača u evropskoj košarci, kao i svetski šampioni u kite-surfingu i wing foiling-u, disciplinama po kojima je ovaj atlantski arhipelag prepoznatljiv širom sveta.

Pored kulture i sporta, Cabo Verde danas predstavlja jednu od najstabilnijih i najdinamičnijih zemalja Afrike, sa snažnim ulaganjima u obrazovanje, digitalne tehnologije i održivi razvoj. Tehnološki kompleks TechPark Cabo Verde simbolizuje ambiciju zemlje da postane digitalni most između Afrike, Evrope i Amerike, navodi se u saopštenju preduzeća Ekspo 2027.

Nastup u Beogradu nastavak je kontinuiranog prisustva Zelenortskih Ostrva na Ekspo izložbama. Nakon učešća na Expo 2020 Dubai, Expo Doha 2024 i Expo 2025 Osaka, ova atlantska država i na Ekspo 2027 Beograd donosi priču o kulturi, istrajnosti i moći povezivanja ljudi i kontinenata.

Povezani duhom saradnje i otvorenosti prema svetu, Srbija i Zelenortska Ostrva neguju diplomatske i prijateljske odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, a Ekspo 2027 Beograd pruža priliku za dodatno približavanje dveju zemalja kroz kulturu, sport, turizam, obrazovanje i održivi razvoj.

"Od svetskih scena koje je osvojila Cezarija Evora do istorijskog plasmana Plavih ajkula na Svetsko prvenstvo, Zelenortska Ostrva pokazuju kako jedna mala ostrvska država može da ostavi veliki trag na globalnoj kulturnoj i sportskoj mapi. Njihovo učešće na Ekspu 2027 Beograd donosi inspirativnu priču o povezivanju ljudi kroz muziku, sport, inovacije i kulturu", izjavio je Danilo Jerinić direktor kompanije Ekspo 2027 doo Beograd.

Tokom Ekspa 2027 Beograd, koji će biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, prvi taktovi morne neće posetiocima doneti samo muziku jedne zemlje, već priču o okeanu, putovanjima, susretima i povezivanju sveta, upravo onome što Ekspo predstavlja.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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