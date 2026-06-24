Živite u garsonjeri? Za samo 40 evra možete dobiti odvojenu spavaću sobu bez rušenja zidova

Dobra vest je da uz malo kreativnosti, pametno planiranje i nekoliko praktičnih komada nameštaja, mali prostor može potpuno da se transformiše.

Za ovakav projekat nisu potrebni majstori, građevinske dozvole niti velika ulaganja. U pojedinim slučajevima dovoljno je svega 40 evra da od jedne prostorije dobijete funkcionalan stan sa više zona.

Dobar plan je pola posla

Pre nego što kupite novu policu, poručite materijal ili krenete u preuređenje, važno je da analizirate raspored prostorije i prirodne izvore svetlosti.

Cilj je da se prostor podeli tako da se dobije više privatnosti, a da se ne izgubi osećaj prostranosti. Dobro osmišljen raspored štedi vreme, novac i sprečava da stan deluje pretrpano.

Kako najlakše pregraditi mali stan

Postoji nekoliko jednostavnih načina da se odvoji spavaća zona od dnevnog boravka, a izbor zavisi od budžeta i rasporeda prostorije.

Police koje služe kao pregradni zid

Drvene police ili biblioteke koje sežu gotovo do plafona jedno su od najpopularnijih rešenja. Osim što razdvajaju prostor, omogućavaju prolazak svetlosti i pružaju dodatni prostor za knjige, biljke i dekoraciju, piše Kurir Biznis.

Ormar umesto zida

Klasični garderober može poslužiti kao odlična pregrada. Da prostor ne bi delovao zatvoreno, zadnja strana ormara može se oplemeniti ogledalom ili dekorativnom tapetom.

Staklene pregrade za moderan izgled

Za ljubitelje savremenog enterijera, staklene pregrade sa metalnim okvirima predstavljaju elegantno rešenje. One stvaraju osećaj odvojene prostorije, a istovremeno ne blokiraju prirodnu svetlost.

Zavese i paravani su najjeftinije rešenje

Najbrži i najpovoljniji način pregrađivanja jesu zavese na plafonskim šinama ili sklopivi paravani. Kada vam dođu gosti, dovoljno je nekoliko sekundi da sakrijete spavaći deo, a tokom dana prostor ostaje otvoren.

Multifunkcionalni nameštaj pravi najveću razliku

U manjim stanovima svaki centimetar je dragocen, pa nameštaj mora imati više funkcija.

Kreveti sa fiokama

Modeli sa fiokama ili podiznim mehanizmom idealni su za odlaganje posteljine, garderobe i stvari koje se ne koriste svakodnevno.

Sofe na razvlačenje sa sandukom

Savremene garniture koje se pretvaraju u krevet i imaju prostor za odlaganje predstavljaju jedno od najboljih rešenja za male stanove.

Sklopivi stolovi

Radni i trpezarijski stolovi koji se po potrebi sklapaju oslobađaju prostor i omogućavaju lakše kretanje kroz stan.

Kako da pregrađen stan izgleda veće

Iako pregradom dobijate dodatnu prostoriju, važno je da prostor ne deluje skučen.

Ogledala vizuelno povećavaju prostor

Velika ogledala reflektuju svetlost i stvaraju utisak veće kvadrature.

Svetle boje daju osećaj prostranosti

Bele, krem i svetlosive nijanse vizuelno otvaraju prostor, dok tamnije boje mogu učiniti da stan izgleda manje.

Više izvora svetlosti menja utisak

Pored centralnog lustera, preporučuje se kombinovanje podnih, zidnih i stonih lampi kako bi svaki deo stana bio dovoljno osvetljen.

Manje stvari znači više prostora

Pre renoviranja dobro je osloboditi se stvari koje ne koristite. Minimalizam doprinosi urednijem i funkcionalnijem prostoru.

Koliko košta preuređenje garsonjere

Najpovoljnija opcija su neprozirne zavese na plafonskim šinama. U zavisnosti od materijala i dimenzija, trošak iznosi između 4.500 i 11.000 dinara.

Sklopivi paravani mogu se pronaći po cenama od 5.000 do 15.000 dinara, dok police koje istovremeno služe kao pregrada i prostor za odlaganje koštaju između 9.000 i 25.000 dinara.

To znači da uz budžet od svega 40 do 200 evra garsonjera može da se pretvori u funkcionalan stan sa više prostorija, bez rušenja zidova, građevinskih radova i velikih ulaganja

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