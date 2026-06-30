Nova promena na tržištima - nafta i zlato poskupeli, gas zadržao visoku cenu

Na evropskim berzama jutros su indeksi DAX, MOEX, CAC i FTSE u blagom minusu.

Evropski fjučersi prirodnog gasa za jul na amsterdamskoj berzi TTF otvorili su trgovanje po ceni od 51 evro za megavat-sat, odnosno oko 505 evra za 1.000 kubnih metara.

Vrednost evra u odnosu na američki dolar iznosi 1,14 dolara.

Istovremeno, zlato je nastavilo rast i dostiglo cenu od 4.047,70 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice pala na 5,74 dolara za bušel.

Na američkom tržištu akcija indeksi Dau Džons, S&P 500 i Nasdak beleže rast od oko jedan odsto.

Ceo spisak svih iznosa pomoći za penzionere koje je najavio Vučić, više o tome pročitajte OVDE.

Pozitivno raspoloženje prisutno je i na azijskim tržištima, gde su u plusu Hang Seng i Shanghai Shenzhen CSI 300, uz rast akcija iz tehnološkog i finansijskog sektora.

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