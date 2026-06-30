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Nova promena na tržištima - nafta i zlato poskupeli, gas zadržao visoku cenu

Cene nafte danas beleže blagi rast. Sirova nafta (WTI) prodaje se za 70,26 dolara po barelu, dok je cena Brent nafte dostigla 73,46 dolara.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug30.06.2026.10:19
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Nova promena na tržištima - nafta i zlato poskupeli, gas zadržao visoku cenu
Foto: Shutterstock / zhengzaishuru
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Na evropskim berzama jutros su indeksi DAX, MOEX, CAC i FTSE u blagom minusu.

Evropski fjučersi prirodnog gasa za jul na amsterdamskoj berzi TTF otvorili su trgovanje po ceni od 51 evro za megavat-sat, odnosno oko 505 evra za 1.000 kubnih metara.

Vrednost evra u odnosu na američki dolar iznosi 1,14 dolara.

Istovremeno, zlato je nastavilo rast i dostiglo cenu od 4.047,70 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice pala na 5,74 dolara za bušel.

Na američkom tržištu akcija indeksi Dau Džons, S&P 500 i Nasdak beleže rast od oko jedan odsto.

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Pozitivno raspoloženje prisutno je i na azijskim tržištima, gde su u plusu Hang Seng i Shanghai Shenzhen CSI 300, uz rast akcija iz tehnološkog i finansijskog sektora.

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