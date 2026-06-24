U jugoistočnom delu Poljske, nedaleko od grada Tarnova, nalazi se malo selo koje privlači pažnju celog sveta.

Zalipje je poznato po svojoj jedinstvenoj tradiciji oslikavanja kuća, kao i farmskih zgrada, bunara i ograda, pa čak i kućica za pse, šarenim cvetnim motivima, zbog čega se naziva i "najšarenijim selom u Poljskoj".

Priča o slikarstvu počinje u 19. veku, kada su seljani pokušavali da prikriju tragove čađi na zidovima svojih kuća.

Pošto su peći tog vremena često ostavljale tamne mrlje na zidovima, žene su počele da ih ukrašavaju jednostavnim cvetnim ornamentima.

Vremenom su motivi postajali složeniji i bogatiji, a slikarstvo se proširilo i na spoljašnje zidove.

Tako je nastao prepoznatljiv stil, koji se danas smatra jednim od najvažnijih primera poljske narodne umetnosti.

Cvetni dezeni i jarke boje pretvorili su selo u pravu galeriju na otvorenom. Umetnost koja se prenosi kroz generacije Najveće zasluge za očuvanje tradicije pripadaju ženama sela, koje decenijama prenose svoje znanje i tehnike slikanja mlađim generacijama.

Svaka kuća ima svoj stil, ali zajednički element su raskošni cvetni motivi koji simbolizuju vezu sa prirodom i lokalnom zajednicom.

Jedna od najpoznatijih umetnica bila je Felicija Kurilova, čija je kuća sada pretvorena u muzej i jedna je od glavnih atrakcija sela.

Ako se nađete u Zalipiju, možete prošetati, posetiti etnografske zbirke i upoznati se sa lokalnom tradicijom koja je i danas živa.

Posebno je živo kada se održava godišnji konkurs u slikanju. Iako ima samo nekoliko stotina stanovnika, Zalipije je postalo međunarodno poznato zahvaljujući svojoj neobičnoj i živoj umetničkoj tradiciji.

Selo pokazuje kako se svakodnevne potrebe mogu razviti u kulturno nasleđe koje decenijama inspiriše nove generacije i privlači posetioce iz celog sveta, piše Pun kufer.

Fotografi, ljubitelji folklora i putnici u potrazi za autentičnim iskustvima slažu se da je Zalipje jedna od najzanimljivijih destinacija u ruralnoj Poljskoj.

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