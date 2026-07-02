Od januara 2028. godine, nove kompjuterske igre za Sonijevu PlayStation konzolu više neće biti objavljivane na diskovima. I dalje će biti dostupne za kupovinu u prodavnicama, ali sa digitalnim kodom, i to se neće odnositi na igre koje su već objavljene ili one objavljene pre januara 2028.

Nekoliko dana ranije, Rokstar je objavio da će dugo očekivani Grand Theft Auto VI biti lansiran bez fizičkog diska.

Ovaj potez su kritikovali igrači jer neće moći da prodaju polovne igre ili da ih pozajmljuju prijateljima.

Prekretnica za industriju igara

Ovo je prekretnica za industriju igara, koja se poslednjih godina sve više oslanja na digitalnu distribuciju.

Soni je, u saradnji sa Filipsom, objavio prvi CD na svetu početkom 1980-ih. Korporacija je saopštila da je odlučila da eliminiše diskove jer se "preferencije potrošača i šira industrija zabave nastavljaju udaljavati od fizičkih diskova ka digitalnim formatima".

"Ovo je prirodan pravac za Sony Interactive Entertainment da se prilagodi trendovima potrošača, jer opšta sklonost ka digitalnim medijima značajno premašuje fizičke diskove", naveli su u saopštenju.

Međutim, postoje i oni kojima se to ne sviđa i koji Sonijev potez vide kao udarac na prava potrošača, posebno onih sa nižim raspoloživim prihodima, kao i na maloprodaju.

Lootbox Gaming, nezavisni prodavac u Delaveru koji je odbio da prodaje fizičko izdanje GTA 6 bez diska, okarakterisao je potez kao "napad ne samo na igrače i kolekcionare, već i na programere, izdavače, distributere i prodavce širom sveta“.

Soni je takođe kritikovan zbog uklanjanja preko 500 filmova i TV emisija kupljenih na PlayStation Store-u iz kolekcija korisnika bez naknade.

Korporacija se branila tvrdeći da je njen ugovor sa filmskom produkcijskom kućom StudioCanal istekao, što znači da više nema prava da prodaje TV emisije i filmove. Kao rezultat toga, oni će biti uklonjeni iz pojedinačnih kolekcija ljudi 1. septembra, izveštava Bi-Bi-Si (BBC).

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