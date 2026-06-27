EUR EUR 117,05 117,40din 117,75
USD USD 102,96 103,27din 103,58
CAD CAD 72,34 72,55din 72,77
AUD AUD 71,03 71,25din 71,46
GBP GBP 135,71 136,12din 136,52
CHF CHF 126,91 127,29din 127,67
KURSNA LISTA

Srbija

Vrednost investicije je 240 miliona evra - prijateljstvo Kine i Srbije na delu

Kineska kompanija SANY Renewable Energy gradi vetropark snage 168 megavata sa 40 vetrogeneratora, projekat dobio državnu podršku kroz aukcije za obnovljive izvore energije i predstavlja kinesko-srpsku saradnju u okviru inicijative Pojas i put.

Autor:  Stanko Stamenković
27.06.2026.07:29
0
Vrednost investicije je 240 miliona evra - prijateljstvo Kine i Srbije na delu
Foto: Flystock / Shutterstock.com
Kuhinjski uređaj troši najviše struje - kao da 65 frižidera radi istovremeno
Foto: Melinda Nagy / Shutterstock.com
 Kuhinjski uređaj troši najviše struje - kao da 65 frižidera radi istovremeno
Prethodna vest
Skupi, a već za staro gvožđe - 12 automobila koji su najviše izgubili na vrednosti
Foto: Krakenimages.com / Shutterstock.com
 Skupi, a već za staro gvožđe - 12 automobila koji su najviše izgubili na vrednosti
Sledeća vest

Kineska kompanija SANY Renewable Energy svečano je obeležila početak izgradnje vetroelektrana Alibunar A i Alibunar B u Srbiji, projekta ukupne snage 168 megavata i vrednosti 240 miliona evra. Reč je o investiciji koja predstavlja jedan od većih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije na domaćem tržištu, a planirano je da vetroparkovi zajedno imaju 40 vetrogeneratora, sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od oko 480 gigavat-sati električne energije, prenosi portal Balkan green energy news.

U okviru projekta predviđena je izgradnja vetroelektrane Alibunar A snage 96,6 megavata i vetroelektrane Alibunar B snage 71,4 megavata. Pored proizvodnih kapaciteta, planirana je i izgradnja dve trafo-stanice 35/220 kilovolti, jednog rasklopnog postrojenja od 220 kV, kao i dalekovoda dužine 12,5 kilometara, koji će omogućiti priključenje na elektroenergetsku mrežu i stabilan prenos proizvedene energije.

Kako je istaknuto, reč je o prvom investicionom projektu koji SANY Renewable Energy realizuje u Srbiji u oblasti obnovljivih izvora energije, a predstavnik kompanije Tang Čao naveo je da ovaj poduhvat predstavlja i važan iskorak u razvoju kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Projekat je dobio i državnu podršku kroz učešće od 70 odsto snage preko tržišnih premija osvojenih na aukciji za električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Predsednica Opštine Alibunar Zorana Bratić poručila je da će lokalna samouprava, kao i do sada, biti pouzdan partner investitorima i pružiti punu podršku realizaciji projekta. Investicija u Alibunar A i B ocenjuje se kao primer kinesko-srpske saradnje u okviru inicijative Pojas i put i mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, a projekat je i deo strategije globalizacije kompanije SANY Renewable Energy, koja je jedan od najvećih svetskih proizvođača vetrogeneratora i provajdera tehnologija za obnovljive izvore energije, uz saradnju sa kompanijom PowerChina Chengdu Engineering.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Srbija Kina investicija vetropark

Povezane vesti

Mali sa ambasadorkom Francuske o ekonomskoj saradnji dve zemlje
Foto: Instagram/printscreen/mali_sinisa

Mali sa ambasadorkom Francuske o ekonomskoj saradnji dve zemlje

15:47 | 0
Kancelariji za IT i eUpravu uručena Vidovdanska plaketa Univerziteta u Prištini
Foto: Kancelarija za IT i elektronsku upravu

Kancelariji za IT i eUpravu uručena Vidovdanska plaketa Univerziteta u Prištini

13:59 | 0
Zbogom šalterima - Srbija uvodi potpuno novi način plaćanja taksi
Foto: Achira22/Shutterstock

Zbogom šalterima - Srbija uvodi potpuno novi način plaćanja taksi

10:03 | 0
Srbija među najjeftinijim zemljama u Evropi - cene znatno ispod EU proseka
Foto: BalkansCat/Shutterstock

Srbija među najjeftinijim zemljama u Evropi - cene znatno ispod EU proseka

15:50 | 0
Objavljena visina prosečne plate u Srbiji
Foto: Maja Marjanovic/Shutterstock

Objavljena visina prosečne plate u Srbiji

12:12 | 0
Komentari (0)

Srbija

Srpski penzioneri mogu da zarade bez ulaganja - uz malu pomoć unuka
Foto: fatir29 / Shutterstock.com

Srpski penzioneri mogu da zarade bez ulaganja - uz malu pomoć unuka

09:01 Srbija
Zvanično je otvorena nova deonica Moravskog koridora
Foto: Youtube printsrcreen/ Regionalna televizija Kraljevo i Ibarske novosti

Zvanično je otvorena nova deonica Moravskog koridora

09:00 Srbija
Mali: "Ova deonica je najbrža veza između Kraljeva i Čačka"; "Od 2013. izgrađeno ukupno 651,41 km auto-puteva"
Foto: Youtube printscreen/Javno preduzeće Putevi Srbije

Mali: "Ova deonica je najbrža veza između Kraljeva i Čačka"; "Od 2013. izgrađeno ukupno 651,41 km auto-puteva"

19:13 Srbija
Vučić sa predstavnicima vlade i izvođačima radova na svečanom otvaranju deonice Moravskog koridora 
Foto:buducnostsrbijeav/instagram/printscreen

Vučić sa predstavnicima vlade i izvođačima radova na svečanom otvaranju deonice Moravskog koridora 

17:17 Srbija
Mali sa ambasadorkom Francuske o ekonomskoj saradnji dve zemlje
Foto: Instagram/printscreen/mali_sinisa

Mali sa ambasadorkom Francuske o ekonomskoj saradnji dve zemlje

15:47 Srbija
Počeo konkurs - poljoprivrednicima bespovratno 3 miliona dinara za nabavku stoke 
Owen Humphreys/PA via AP

Počeo konkurs - poljoprivrednicima bespovratno 3 miliona dinara za nabavku stoke 

15:15 Srbija
NIS traži novu dozvolu od OFAC-a - ključno odobrenje za nastavak rada posle 1. jula
Foto: BalkansCat/Shutterstock

NIS traži novu dozvolu od OFAC-a - ključno odobrenje za nastavak rada posle 1. jula

15:12 Srbija
Dobre vesti za najstarije građane - veće penzije, banje, pomoć za penzionere sa najnižim primanjima 
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Dobre vesti za najstarije građane - veće penzije, banje, pomoć za penzionere sa najnižim primanjima 

14:35 Srbija
Kancelariji za IT i eUpravu uručena Vidovdanska plaketa Univerziteta u Prištini
Foto: Kancelarija za IT i elektronsku upravu

Kancelariji za IT i eUpravu uručena Vidovdanska plaketa Univerziteta u Prištini

13:59 Srbija
Srbija prošla kontrolu Evropske unije - odobren izvoz životinja i proizvoda životinjskog porekla 
Foto: Shutterstock

Srbija prošla kontrolu Evropske unije - odobren izvoz životinja i proizvoda životinjskog porekla 

12:46 Srbija

Najnovije

Najčitanije

1H

Strateško partnerstvo ALTA banke, Air Serbia i Visa – kartica sa dodatnim benefitima za klijente

1H

Carine nisu pomogle - trgovinski deficit SAD porastao na 105,8 milijardi dolara

3H

Srpski penzioneri mogu da zarade bez ulaganja - uz malu pomoć unuka

3H

Zvanično je otvorena nova deonica Moravskog koridora

3H

Skupi, a već za staro gvožđe - 12 automobila koji su najviše izgubili na vrednosti

21H

Dobre vesti za najstarije građane - veće penzije, banje, pomoć za penzionere sa najnižim primanjima 

5H

Kuhinjski uređaj troši najviše struje - kao da 65 frižidera radi istovremeno

18H

Automobilski gigant gasi fabrike i otpušta 100.000 ljudi 

24H

Amerikanka posetila Hrvatsku i upozorila turiste: "Ovaj grad je bolje izbegavati"

3H

Skupi, a već za staro gvožđe - 12 automobila koji su najviše izgubili na vrednosti

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 102,96 103,27 103,58
CAD CAD 72,34 72,55 72,77
AUD AUD 71,03 71,25 71,46
GBP GBP 135,71 136,12 136,52
CHF CHF 126,91 127,29 127,67

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 52.545,00 €
ETH ETH 1.381,36 €
LTC LTC 36,86 €
DOT DOT 0,74 €
BCH BCH 171,82 €
LINK LINK 6,44 €
BNB BNB 495,76 €
XMR XMR 281,52 €
Powered by CoinGecko API