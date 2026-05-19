Nova pravila će uticati na kompanije u nekoliko ključnih sektora, kao što su hemikalije i industrijske mašine, dodaje se u izveštaju, prema rečima dva zvaničnika EU upoznata sa materijom.

Novi zakon će ograničiti kompanije na kupovinu oko 30 do 40 odsto komponenti od jednog dobavljača, a ostatak bi morale da nabave od najmanje tri dobavljača iz različitih zemalja, objavio je Fajnenšel tajms.

Nova pravila dolaze u trenutku kada Kina koristi svoju dominaciju nad preradom mnogih minerala kao polugu moći, ponekad ograničavajući izvoz, suzbijajući cene i potkopavajući sposobnost drugih zemalja da diverzifikuju svoje izvore materijala koji se koriste za proizvodnju poluprovodnika, električnih vozila i naprednog oružja.

Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič planira niz kaznenih tarifa na kineske hemikalije i mašine u nastojanju da se izbori sa dnevnim trgovinskim deficitom bloka od milijardu evra i zaštiti kompanije od kineskog "trgovinskog rata", objavio je list.

Šefčovič i američki državni sekretar Marko Rubio potpisali su u aprilu Memorandum o razumevanju kojim se formalizuje partnerstvo u proizvodnji i snabdevanju kritičnim mineralima, kao deo napora za ublažavanje uticaja Kine.

Komisija nije odmah odgovorila na upit Rojtersa o ovoj temi.

Ovi planovi u ranoj fazi bit će predstavljeni na sastanku Europske komisije posvećenom Kini 29. maja, a čelnici EU-a mogli bi ih odobriti krajem juna, navodi Financial Times.



