Savremeni automobili nikada nisu bili bezbedniji, tiši, brži i tehnološki napredniji. Sistemi pomoći vozaču, veliki digitalni ekrani, povezivanje sa pametnim telefonima i napredni bezbednosni paketi postali su standard čak i u nižim klasama vozila. Međutim, paralelno sa tehnološkim napretkom raste i novi problem koji sve češće pogađa vozače – kvarovi elektronike i softvera koji mogu ozbiljno opteretiti kućni budžet.



Nekada su najveći strah vlasnika automobila bili turbopunjač, kvačilo, alternator ili problemi sa motorom. Danas se sve češće kvare senzori, infotainment sistemi, upravljačke jedinice (ECU), kamere, radari i razni elektronski moduli koji kontrolišu gotovo svaki aspekt vozila. U mnogim slučajevima automobil mehanički može biti potpuno ispravan, ali će zbog softverske greške ili neispravnog senzora postati gotovo neupotrebljiv.



Prema poslednjim analizama J.D. Powera, upravo infotainment sistemi postali su najveći pojedinačni izvor problema kod novih vozila. Vozači najčešće prijavljuju zamrzavanje ekrana, probleme sa povezivanjem mobilnog telefona, neispravan rad kamera za vožnju unazad, spor odziv digitalnih komandi, kao i povremeno gašenje sistema tokom vožnje. Kako automobili sve više liče na računare na točkovima, tako i kvarovi postaju slični onima koje poznajemo iz sveta tehnologije.



Posebno izražen problem javlja se kod električnih vozila i takozvanih „software-defined” automobila, gde gotovo svi sistemi međusobno komuniciraju putem mreže računara unutar vozila. Moderni automobili danas imaju desetine upravljačkih jedinica i kilometre električnih instalacija, a kvar samo jednog senzora može izazvati čitav niz upozorenja i blokirati rad drugih funkcija.





Dodatni izazov predstavlja činjenica da mnogi kvarovi više nisu vidljivi klasičnim pregledom vozila. Tradicionalna dijagnostika i iskustvo mehaničara često više nisu dovoljni za precizno otkrivanje problema. Zbog toga auto-servisi sve više ulažu u napredne dijagnostičke alate, specijalizovani softver i edukaciju zaposlenih.



Stručnjaci iz auto-industrije upozoravaju da budućnost servisiranja automobila pripada veštačkoj inteligenciji i analizi podataka u realnom vremenu. Napredni AI sistemi već danas mogu prepoznati nepravilnosti u radu vozila pre nego što vozač uopšte primeti problem. Nova istraživanja pokazuju da takvi sistemi mogu skratiti vreme otkrivanja kvara za čak 50 do 70 odsto, što značajno smanjuje rizik od ozbiljnijih i skupljih oštećenja.

Veliki problem postaje i održavanje starijih vozila koja nisu projektovana za ovako složene elektronske sisteme. Prema TÜV izveštaju za 2026. godinu, čak 21,5 odsto vozila pada tehnički pregled zbog ozbiljnih nedostataka, što je najlošiji rezultat poslednjih godina. Najčešći problemi uključuju:



– istrošene kočnice



– kvarove vešanja



– neispravnu rasvetu



– probleme sa senzorima pomoći vozaču



– električne i elektronske kvarove



Električni automobili pritom nisu izuzetak. Iako imaju manje pokretnih mehaničkih delova i jednostavniji pogonski sistem, njihova velika masa dodatno opterećuje kočnice i vešanje. Istovremeno, složen softver i osetljiva elektronika stvaraju potpuno novu kategoriju kvarova koje klasični servisi često teško rešavaju bez specijalizovane opreme.



Sve to menja i samu ulogu auto-servisa. Mehaničari budućnosti sve više će postajati IT tehničari i dijagnostičari, dok će laptopovi, softverske licence i digitalni alati biti jednako važni kao ključevi i dizalice. Servisiranje automobila postepeno se pretvara u kombinaciju mehanike, elektronike i informatike, piše Autoportal.



Za vozače je poruka jasna: redovno održavanje automobila danas više ne znači samo zamenu ulja i filtera. Jednako važni postaju ažuriranje softvera, provera senzora, kalibracija bezbednosnih sistema i preventivna dijagnostika elektronike. Zanemarivanje takvih problema može dovesti do skupih popravki koje se često mere hiljadama evra.



U eri digitalnih automobila pouzdanost vozila više ne zavisi samo od motora i mehanike, već sve više od kvaliteta softvera i elektronike. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da će budući troškovi održavanja sve manje biti vezani za klasične kvarove, a sve više za kompleksne digitalne sisteme koji upravljaju modernim automobilima.



